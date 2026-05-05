"Борьба за наши права": Соболенко, пославшая Свитолину, пригрозила бойкотировать Roland Garros

Первая ракетка мира Арина Соболенко выразила возмущение размером призовых в женском профессиональном теннисе. В частности, беларуска присоединилась к критике организаторов Открытого чемпионата Франции Roland Garros, которых спортсменки обвинили в выделении им слишком маленького процента от доходов турнира.

Об этом Соболенко заявила в интервью российскому порталу Sports.ru, пригрозив бойкотом соревнований. 28-летняя минчанка, которая является фанаткой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка, выразила уверенность в том, что именно от игры теннисистов зависит привлекательность турниров для рекламодателей и спонсоров.

"Безусловно, когда смотришь на цифры и видишь, сколько получают игроки... Мне кажется, что шоу зависит от нас. Мне кажется, что без нас не было бы турнира, этого развлечения и что мы определенно заслуживаем большего процента от доходов. Думаю, в какой-то момент мы начнем бойкотировать, да. Мне кажется, это будет единственным способом для борьбы за наши права", – сказала Соболенко.

Добавим, что представительница РБ оказалась в центре скандала после победы над лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной в полуфинале Australian Open-2026. Камеры зафиксировали момент, когда сразу после заключительного розыгрыша беларуская теннисистка произнесла матерное ругательство.

