Ломаченко устроил дебош перед боем в США. Видео

Обладатель титула IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) поскандалил с чемпионом мира по версии WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО). Украинец и американец столкнулись в Лос-Анджелесе (США), где прошел масштабный вечер бокса из серии Riyadh Season.

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Ломаченко предложил Шакуру прямо сейчас выйти из зала и подраться. Американский боксер согласился. После этого их разняли охранники.

Позже в интервью DAZN, Ломаченко заявил, что Стивенсон просто хотел денег.

"Спрашивал у меня о бое. Хочет использовать мое имя, чтобы заработать деньги. Вот и все", – заявил Василий.

Лома добавил, что после возвращения в ринг, он рассматривает Шакура как своего ближайшего соперника, с которым собирается провести бой.

Отметим, что главным событием мероприятия стал бой чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Исраила Мадримова (10-0-1, 7 КО) из Узбекистана с одним из лидеров рейтинга Р4Р американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО). Встреча завершилась победой Кроуфорда по очкам (116-112, 115-113 и 115-113).

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июля менеджер Василия Эгис Климас, сообщил, что его подопечный не настроен драться в ближайшее время и до конца года не выйдет в ринг.

Ломаченко 12 мая победил Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

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