'Не выйдет в ринг'. Озвучена дальнейшая судьба Ломаченко

Менеджер чемпиона IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО), сообщил, что его подопечный не настроен драться с с американским чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 КО). Беседу с Эгасом Климасом у себя в аккаунте Х (бывшая Twitter) передает журналист Стив Ким.

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"Лома сейчас не в настроении, у него нет мотивации на данный момент. Он уходит, хочет проводить больше времени с семьей. Он не хочет ничего делать до конца года. Так что он определенно не выйдет на ринг до конца года", – передает слова Климаса журналист.

По словам Кима, несмотря на то, что бой с Дэвисом является очень прибыльным, Климас не думает, что Василий пойдет на это.

"Что касается Ломы, то его мотивируют не только деньги. Он ни за что не берется только из-за денег. Вы можете предложить ему миллионы, десятки миллионов долларов – если у него нет мотивации, он не готов готовиться к бою", – цитирует Климаса Ким.

25 июня обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) заявил, что Джервонта Дэвис сам отказался драться с украинцем, предпочтя поединок с мексиканцем Исааком Питбулем Крузом (26-2-1, 18 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Ломаченко 12 мая победил Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

После того, как Василий пробил точно по печени австралийца, тот взял колено, а рефери отсчитал нокдаун. Джордж поднялся, но дальше поединок долго не продолжался. Через несколько секунд Василий еще одним ударом по корпусу отправил соперника в нокаут.

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