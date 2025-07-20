Ломаченко шестью словами на русском языке прокомментировал победу Усика. Фотофакт

Бывший чемпион мира в лёгком весе Василий Ломаченко лаконично поздравил Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО). Весь комментарий Василий после эффектной победы его кума в бою за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе уместился в шести словах.

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"Машина. Поздравляю. Стабильность признак мастерства. Лучший", – написал Ломаченко у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (23-0, 15 КО) победил в реванше 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился в пятом раунде нокаутом.

После боя была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца в этой битве, а также фоторепортаж, в котором собраны самые яркие кадры с поединка.

Во время флеш-интервью Усик объяснил свою победу над Дюбуа, назвал следующих соперников и перешел на украинский язык, сказав, кого благодарит особенно.

Также стало известно, кто на момент остановки поединка в 5-м раунде побеждал по очкам.

Позже появилось видео лучших моментов схватки.

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