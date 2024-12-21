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Ломаченко написал Усику десять слов на русском языке перед реваншем с Фьюри. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,1 т.
Ломаченко написал Усику десять слов на русском языке перед реваншем с Фьюри. Фотофакт

Чемпион Международной федерации бокса (IBF) в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) оставил послание Александру Усику. У себя в Instagram, который заблокирован для жителей Украины, Василий разместил архивную фотографию своего кума на фоне крымской церкви.

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"Пусть все произойдет по воле Господа. С Богом! Мир всем", – подписал Василий на русском языке снимок.

Для справки: на фотографии церковь Воскресения Христова над поселком Форос, построенная в 1892 г. на красной скале. Высота строения над уровнем моря составляет 412 метров. Памятник славянской архитектуры конца XIX столетия. Принадлежит Симферопольской епархии УПЦ Московского патриархата.

Ломаченко написал Усику десять слов на русском языке перед реваншем с Фьюри. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Усик не стал критиковать Василия Ломаченко за его молчание о военной агрессии России в отношении Украины. 37-летний боксер назвал своего кума "невероятно крутым братом", однако отказался комментировать его позицию.

Ломаченко написал Усику десять слов на русском языке перед реваншем с Фьюри. Фотофакт

До этого Усик откровенно высказался о своем отношении к Украинской православной церкви Московского патриархата. Также спортсмен ответил на вопрос о том, задумывается ли он о политической карьере.

Несколько дней назад новость про Ломаченко вызвала переполох в сети.

Ломаченко написал Усику десять слов на русском языке перед реваншем с Фьюри. Фотофакт

Отметим, что 24 августа бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко "забыл" поздравить всю Украину с ее национальным праздником. Ни в одном аккаунте боксера в соцсетях не было ни одного упоминания про День Независимости-2024.

Ломаченко написал Усику десять слов на русском языке перед реваншем с Фьюри. Фотофакт

Напомним, что второй бой Усик – Фьюри пройдет в субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша. Ориентировочное время начала поединка на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 01:00 воскресенья, 22 декабря.

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