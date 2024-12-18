'Официально объявил': Ломаченко завершил карьеру. Все подробности

Чемпион Международной федерации бокса (IBF) в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) завершил карьеру, сообщил у себя в соцсети Х спортивный обозреватель Майкл Бенсон. Уроженец Белгорода-Днестровского повесил перчатки на гвоздь в возрасте 36 лет.

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"Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. Украинец был чемпионом мира в трех весовых категориях от полулегкой до легкой. Мы желаем ему всего лучшего во всем, что он делал в будущем", – написал Бенсон.

Стоит отметить, что в комментариях не все фанаты поверили сообщению журналиста. Многие назвали ситуацию фейком. Сам Ломаченко никаких сообщений у себя в соцсетях не публиковал.

Его любительская карьера была поразительной: двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012), двукратный чемпион мира (2009, 2011) и чемпион Европы (2008).

В профессиональном боксе Василий получил чемпионские титулы в трех весовых категориях: полулегкой, второй полулегкой и легкой. Всего Ломаченко победил 15 соперников в боях за мировые титулы.

Особое место в карьере Василия занимает переход в профессионалы в 2013 году, когда он дебютировал после выступлений за команду "Украинские атаманы" в лиге WSB. Уже в третьем профессиональном поединке Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBO, установив рекорд, подчеркнувший его мастерство и амбиции. Его бои отличались техническим совершенством, непревзойденной защитой и нестандартным мышлением в ринге.

Ломаченко также получил многочисленные награды, включая Кубок Вела Баркера как лучший боксер Олимпийских игр 2008 года. Его тренером с самого начала карьеры и до завершения был его отец Анатолий Ломаченко, воспитавший боксера с уникальным стилем.

Напомним, что после разгромной победы над британцем Люком Кэмпбеллом в 2019-м Лома в октябре 2020 года потерпел сенсационное поражение от молодого Теофимо Лопеса. В этой битве украинец проиграл три чемпионских титула.

Ломаченко вернулся в ринг в декабре 2021 года, победив ганца Ричарда Комми (30-4-1, 27 КО) единогласным решением судей.

Затем украинский боец провел бой 30 октября 2022-го, победив американца Джемейна Ортиса.

Свое третье поражение Лома потерпел в 2023-м, когда проиграл Девину Хэйни (30-0, 15 КО) единогласным решением судей, спровоцировав массу споров среди болельщиков и экспертов. Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) назвал это ограблением украинца.

В мае 2024 года Василий победил австралийца Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул IBF.

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