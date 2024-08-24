Ломаченко отказался поздравлять украинцев с Днем Независимости

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко "забыл" поздравить всю Украину с ее национальным праздником. Ни в одном аккаунте 36-летнего боксера в соцсетях нет ни одного упоминания про День Независимости-2024.

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На момент публикации этой новости, в Instagram боксера, как и в Facebook крайний пост о принятие Верховной Радой законопроекта №8371, предусматривающего запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в России (т.е. РПЦ). Несколько дней назад Ломаченко эмоционально отреагировал на новый закон и пригрозил Украине.

В Telegram Ломаченко последний раз заходил 4 августа, выложив фотографии Top Rank с Лос-Анджелеса, где он побывал на вечере бокса Кроуфорд – Мадримов.

Напомним, что в свое время Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

Также Вася выразил уверенность в том, что многие россияне не поддерживают войну, отметив, что не видит смысла обращаться к главарю Кремля, которого он назвал главнокомандующим.

24 февраля украинский легковес разместил изображение голубя из двух соединенных рук, раскрашенных в цвета флагов Украины и России.

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