'Поработаю там, потом пойду министром'. Усик признался, что будет делать после завершения карьеры

Чемпион WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) после завершения спортивной карьеры, планирует поработать президентом Федерации бокса Украины. Кроме того, Александр признался, что не против занять пост министра спорта.

Видео дня

"Я буду Усиком Александром Александровичем. И все. Бокс я не оставлю. Он всегда будет со мной. Я буду работать в боксе. Буду помогать боксу. Это часть моей жизни. Стану президентом Федерации бокса Украины – поработаю там. Потом пойду министром спорта. Все. Буду заниматься бизнесом и спортом", – заявил Усик в эфире Youtube-канала Video NV.

На уточняющий вопрос ведущей, метит ли Усик в президенты страны, Александр ответил категоричным отказом, заявив, что ему не интересна политика.

"Смотрите какой момент. Я не могу договориться со своей совестью. Ну есть все то, что я делаю и все то, что у меня есть – у меня с моей совестью все хорошо", – отметил боксер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!