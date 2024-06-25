Ломаченко кинули с чемпионским боем, отказавшись драться с украинцем

Бой чемпиона WBA в легком весе Джервонты Танка Дэвиса (30-0, 28 КО) и обладателя поясов IBF и IBO Василия Ломаченко (12-3, КО) не состоится. Как сообщил обладатель титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (20-1, 13 КО) Дэвис отказался драться с украинцем, предпочтя поединок с мексиканцем Исааком Питбулем Крузом (26-2-1, 18 КО).

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"Я пытался организовать поединок с Крузом. Я говорил с его менеджером, и он сказал: "Эй-эй потише, не так резво! Это мы только что получили чемпионский бой. У нас будет реванш с Джервонтой Дэвисом. Итак, вы очень скоро это увидите. Я говорю так, как есть", – сказал Теофимо в эфире The Danza Project, текст которого приводит TalkSport.

В первом бою в декабре 2021 года Джервонта Дэвис победил Круза единогласным решением судей. Но в марте Исаак завоевал нокаутировал Ролли Ромеро и взял титул WBA в суперлегком весе. Это позволяет Крузу быть в более сильной переговорной позиции по реваншу.

По словам менеджера Круза Шона Гиббонса, его промоутер Мэнни Пакьяо очень хочет организовать матч-реванш с Дэвисом в декабре.

"Декабрь прекрасен. Теперь, когда у нас есть пояс, мы не гонимся за Танком, но куда бы мы ни пошли, все хотят знать, когда мы сразимся с Джервонтой Дэвисом. "Он будет драться. Потом будет драться Питбуль. И мы будем готовы".", — сказал Гиббонс BoxingScene.

Танк вернулся в ринге после 14-месячного перерыва, нокаутировав 16 июня Фрэнка Мартина за восемь раундов.

Как сообщал OBOZ.UA, Ломаченко 12 мая победил Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

После того, как Василий пробил точно по печени австралийца, тот взял колено, а рефери отсчитал нокдаун. Джордж поднялся, но дальше поединок долго не продолжался. Через несколько секунд Василий еще одним ударом по корпусу отправил соперника в нокаут.

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