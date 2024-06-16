Непобедимый боксер проиграл брутальным нокаутом бывшему зеку, с которым хотел драться Ломаченко. Видео

Чемпион мира по версии WBA в легком весе американец Джервонта Дэвис (30-0, 28 КО) добыл свою юбилейную, 30-ю победу на профессиональном ринге. В главном событии вечера на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) потенциальный соперник Василия Ломаченко нокаутировал ранее непобедимого соотечественника Фрэнка Мартина (18-1, 12 КО).

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Претендент неплохо начал бой, грамотно держа дистанцию и перебивая соперника. Во 2-м раунде Мартин стал излишне вкладываться в удары, чем сразу воспользовался Дэвис.

Джервонта максимально прессинговал, и, несмотря на проваленное начало, постепенно перехватывал инициативу. Все чаще и чаще андердог прижимался к канатам, уходя в тотальный блок.

Развязка наступила в 8-й трехминутке. Мартин пропустил мощный апперкот, ставший для него фатальный. Американский боец распластался на канвасе, так и не успев подняться до окончания счета рефери.

После победы Дэвис сделал свое фирменное сальто.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне прошлого года Дэвис (29-0, 27 KO) провел остаток домашнего ареста в тюрьме. Судья решил пересмотреть приговор.

6 мая 28-летний боксера приговорили к 90 дням домашнего ареста, трем годам испытательного срока и 200 часам общественных работ за аварию, которую тот устроил в Балтиморе несколько лет назад.

Ранее украинец Василий Ломаченко заявил, что хотел бы подраться с Джервонтой, если не сможет добиться реванша с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом.

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