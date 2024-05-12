Появилось видео нокаута в бою Ломаченко – Камбосос

Украинский боксер Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF). Поединок завершился досрочной победой 36-летнего уроженца Белгород-Днестровского.

Развязка наступила в концовке боя. Украинский боец бил точнее и в середине 11-го раунда попал точно по печени австралийцу. Тот взял колено, рефери отсчитал нокдаун, но поединок долго не продлился. Спустя несколько секунд Василий продолжил работать по корпусу, вынудив рефери досрочно остановить встречу.

Напомним, что в своем крайнем бою Ломаченко 21 мая проиграл обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом. Бой в легком весе в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

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