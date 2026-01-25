Лидер сборной Украины по биатлону отказалась выходить на гонку и покидает Кубок мира

Лидер женской сборной Украины по биатлону Кристина Дмитренко досрочно завершила 6-й этап Кубка мира в чешском Новом Месте и отказалась выходить на масс-старт. Спортсменка приняла такое решение ради подготовки к Олимпиаде-2026, которая пройдет в высокогорном Антхольце.

О своем решении Дмитренко сообщила в день гонки на странице в Instagram. Украинская биатлонистка стала единственной представительницей сборной, сумевшей квалифицироваться в масс-старт Нового Места, показав 21-й результат в короткой индивидуальной гонке этапа.

При этом накануне Дмитренко не принимала участия ни в одной из смешанных эстафет, фактически завершив выступления на этапе досрочно. Как отметила спортсменка, такой шаг был запланирован заранее и связан с необходимостью адаптации к высоте, поскольку олимпийские соревнования в Антхольце пройдут на отметке более 1600 метров над уровнем моря.

"Решение было принято еще до начала этапа, чтобы отправиться на высокогорье. Знаю, что многие болельщики ждали на эту гонку. Спасибо каждому за поддержку и понимание", — написала Дмитренко в Instagram.

Женский масс-старт Кубка мира в Новом Месте состоится в воскресенье, 25 января, и начнется в 19:15 по киевскому времени. В мужском масс-старте сборную Украины представит Виталий Мандзын, его гонка стартует в 16:15.

Отметим, что для Дмитренко это был первый в нынешнем сезоне Кубка мира отбор в масс-старт. На предыдущей гонке этого формата, которая состоялась на этапе в Анси, ни одна из украинских биатлонисток участия не принимала.

Как сообщал OBOZ.UA, на 6-м этапе КМ по биатлону сборная Германии была лишена победы в одиночной смешанной эстафете после дисквалификации уже по итогам гонки. В результате пересмотра протокола сборная Украины поднялась на одну позицию и заняла пятое место.

