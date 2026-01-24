Украина с рекордом завершила гонку Кубка мира по биатлону

Женская короткая индивидуальная гонка 5-го этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место стала одной из самых успешных для сборной Украины в нынешнем сезоне. Сразу три украинские биатлонистки финишировали в зачетной зоне, что стало лучшим результатом команды в сезоне на личных гонках.

Видео дня

Гонка прошла в формате короткой индивидуалки на дистанции 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами, где штраф за промах составлял 45 секунд вместо стандартной минуты. Ключевым фактором успеха стала аккуратная стрельба, поскольку большинство фаворитов допускали ошибки, а полностью закрыть все мишени смогли лишь две участницы.

Лучший результат среди украинок показала Кристина Дмитренко, которая с одной ошибкой на второй стрельбе заняла 21-е место и установила личный рекорд сезона. Юлия Джима с двумя промахами на первых рубежах, но чистой стрельбой во второй половине дистанции, впервые в сезоне финишировала в очках, став 32-й. Валерия Дмитренко с одной ошибкой заняла 39-е место и впервые в карьере попала в зачетную зону Кубка мира.

Олександра Меркушина допустила три промаха и завершила гонку 50-й, не сумев войти в топ-40, несмотря на одну из лучших скорострельностей. Олена Городна после сильного начала и пятой позиции после первой стрельбы допустила шесть ошибок на последующих рубежах и финишировала 72-й.

Победу в драматичной борьбе одержала француженка Жюстин Бреза-Буше, которая всего на 1,4 секунды опередила партнерку по сборной Лу Жанмонно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!