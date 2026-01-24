Германию дисквалифицировали после победы на Кубке мира по биатлону, отдав место Украине

На 5-м этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место сборная Германии была лишена победы в одиночной смешанной эстафете после дисквалификации уже по итогам гонки. В результате пересмотра протокола сборная Украины поднялась на одну позицию и заняла пятое место.

Соревновательный день начался с синглмикста, в котором Украину представляли Елена Городна и Виталий Мандзин. Для обоих спортсменов эта гонка стала первой в одиночной смешанной эстафете в текущем сезоне Кубка мира.

Городна уверенно провела стартовый этап, использовав по одному дополнительному патрону на каждом из двух огневых рубежей и показав лучшую скорострельность среди всех участниц. Мандзин после чистой стрельбы лежа допустил два промаха на стойке, но сумел удержать высокую позицию и передал эстафету вторым.

На третьем этапе Городна обошлась без штрафных кругов, однако была вынуждена задействовать четыре дополнительных патрона, из-за чего Украина опустилась на пятое место. Заключительный этап Мандзина также не обошелся без ошибок на стрельбе, и украинский биатлонист финишировал шестым, уступив сборной Швейцарии менее секунды.

Первоначально победу в гонке одержала Германия, однако после финиша жюри приняло решение о дисквалификации команды. Немка Марлен Фихтнер нарушила правила обращения с оружием на огневом рубеже, что привело к аннулированию результата сборной.

Знаменитый немецкий биатлонист Рикко Гросс, комментируя решение жюри, пояснил, что после второй стрельбы лёжа спортсменка некорректно зафиксировала винтовку за спиной. По его словам, оружие не было должным образом размещено в ременной системе, из-за чего обе руки не находились в страховочных петлях, что является прямым нарушением правил безопасности на стрельбище.

После дисквалификации Германии итоговый протокол был изменен. Победителем синглмикста стала сборная Финляндии, второе место заняла Франция, третье Норвегия, четвертой финишировала Швейцария, а Украина поднялась на пятое место, опередив хозяев этапа из Чехии.

