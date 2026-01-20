Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций последних гонок перед Олимпиадой-2026
22 января в чешском городе Нове Место стартует шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнование будет состоять из четырех дисциплин: короткая индивидуальная гонка, одиночная эстафета, одиночная смешанная эстафета и масс-старт.
Этап традиционно проходит на стадионе Vysočina Arena, одном из самых известных биатлонных комплексов Центральной Европы. Арена расположена рядом с городом Нове Место-на-Мораве в крае Высочина, в лесистой местности на холмистом плато. Стадион компактный, с трибунами, максимально приближенными к трассе и стрельбищу, что создает эффект полного погружения для зрителей.
Трассы в Нове Место считаются одними из самых требовательных в календаре Кубка мира. Перепады высот, частые подъемы и скоростные спуски требуют от биатлонистов высокой физической готовности, а стрельбище нередко усложняется порывистым ветром. Даже при хорошей форме спортсменам здесь сложно проходить гонки "на ноль", поэтому фактор стрельбы часто становится решающим.
Особенностью этапа в Нове Место является атмосфера: чешские болельщики стабильно заполняют трибуны и активно поддерживают спортсменов из всех сборных. Гонки проходят при плотном шумовом фоне, который особенно ощущается на стрельбище и финальных кругах.
Единственным транслятором турнира в Украине является "Суспільне Спорт": все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.
Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "Оптимальная" медиасервиса Megogo.
Женская сборная Украины: (будет опубликован позже)
Мужская сборная Украины: Виталий Мандзын, Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Тарас Лесюк,, Антон Дудченко
Этап 6 – Нове-Место, Чехия
22 января 2026
19:15, индивидуальная гонка короткая 15 км, мужчины
23 января 2026
19:15, индивидуальная гонка короткая 12.5 км, женщины
24 января 2026
14:15, одиночная смешанная эстафета
16:10, смешанная эстафета
25 января 2026
16:15, масс-старт 15 км, мужчины
19:15, масс-старт 12.5 км, женщины
*время киевское
Как сообщал OBOZ.UA, украинский чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона) Дмитрий Пидручный подтвердил, что не выступит на 6-м этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте перед Олимпийскими играми 2026 года. Наш соотечественник объяснил это решением сосредоточиться на индивидуальной подготовке в высокогорье, которая, по его словам, важнее стартов в конце олимпийского сезона.
