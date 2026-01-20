Где смотреть 6-й этап Кубка мира по биатлону. Расписание трансляций последних гонок перед Олимпиадой-2026

22 января в чешском городе Нове Место стартует шестой этап Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнование будет состоять из четырех дисциплин: короткая индивидуальная гонка, одиночная эстафета, одиночная смешанная эстафета и масс-старт.

Видео дня

Этап традиционно проходит на стадионе Vysočina Arena, одном из самых известных биатлонных комплексов Центральной Европы. Арена расположена рядом с городом Нове Место-на-Мораве в крае Высочина, в лесистой местности на холмистом плато. Стадион компактный, с трибунами, максимально приближенными к трассе и стрельбищу, что создает эффект полного погружения для зрителей.

Трассы в Нове Место считаются одними из самых требовательных в календаре Кубка мира. Перепады высот, частые подъемы и скоростные спуски требуют от биатлонистов высокой физической готовности, а стрельбище нередко усложняется порывистым ветром. Даже при хорошей форме спортсменам здесь сложно проходить гонки "на ноль", поэтому фактор стрельбы часто становится решающим.

Особенностью этапа в Нове Место является атмосфера: чешские болельщики стабильно заполняют трибуны и активно поддерживают спортсменов из всех сборных. Гонки проходят при плотном шумовом фоне, который особенно ощущается на стрельбище и финальных кругах.

Единственным транслятором турнира в Украине является "Суспільне Спорт": все соревнования показывают в прямом эфире на цифровых платформах и региональных каналах.

Кроме того, бесплатное вещание идет на официальном сайте IBU. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "Оптимальная" медиасервиса Megogo.

Женская сборная Украины: (будет опубликован позже)

Мужская сборная Украины: Виталий Мандзын, Богдан Цымбал, Богдан Борковский, Тарас Лесюк,, Антон Дудченко

Этап 6 – Нове-Место, Чехия

22 января 2026

19:15, индивидуальная гонка короткая 15 км, мужчины

23 января 2026

19:15, индивидуальная гонка короткая 12.5 км, женщины

24 января 2026

14:15, одиночная смешанная эстафета

16:10, смешанная эстафета

25 января 2026

16:15, масс-старт 15 км, мужчины

19:15, масс-старт 12.5 км, женщины

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, украинский чемпион мира 2019 года в гонке преследования (первый чемпион мира в истории украинского мужского биатлона) Дмитрий Пидручный подтвердил, что не выступит на 6-м этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте перед Олимпийскими играми 2026 года. Наш соотечественник объяснил это решением сосредоточиться на индивидуальной подготовке в высокогорье, которая, по его словам, важнее стартов в конце олимпийского сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!