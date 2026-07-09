Легендарный Арсен Венгер предсказал, что выиграет ЧМ-2026

Франция остается главным фаворитом чемпионата мира 2026 года по версии Арсена Венгера. Бывший главный тренер "Арсенала" считает, что остановить команду Дидье Дешама способна только сборная Испании.

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Легендарный французский специалист, который сейчас занимает должность руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА, поделился прогнозом на решающие стадии турнира в подкасте Феликса и Тони Кроосов. По мнению Венгера, сборная Франции демонстрирует такой уровень игры, который позволяет ей претендовать на второй подряд титул чемпионов мира.

76-летний специалист отметил, что его мнение основано исключительно на футбольных факторах, а не на национальной принадлежности.

"Франция выиграет чемпионат мира. Я знаю, что скажут, будто это потому, что я француз. Но если проанализировать турнир, то сейчас этот поезд движется на определенной скорости, и нужно быть способным в него запрыгнуть", – заявил Венгер в интервью Goal.

При этом бывший наставник лондонского "Арсенала" выделил Испанию как единственную команду, которая способна помешать французам завоевать трофей. Он отметил высокий технический уровень испанской сборной, качество командной игры и отлаженные коллективные взаимодействия.

"Если кто-то и способен обыграть Францию прямо сейчас, то это Испания. У нее более высокий технический уровень. У них такое качество коллективной игры и такая культура командного футбола, которых сейчас нет ни у кого в мире на этом уровне. На мой взгляд, все решится между этими двумя сборными. При этом Франция сильнее физически", – сказал Венгер.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где должна встретиться с Марокко. Испания также продолжает борьбу за титул и остается одним из главных претендентов на победу в турнире.

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