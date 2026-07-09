Где смотреть Франция – Марокко: расписание трансляций 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Франции по футболу и марокканская национальная команда открывают четвертьфинальную стадию чемпионата мира 2026 года. Соперники, которые играли друг с другом в третьем за право сыграть в решающем матче мундиаля в Катаре-2022, выйдут на поле в четверг, 9 июля.

Видео дня

Игру принимает стадион в американском Бостоне. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Марокко. Время начала – 22:00 по Киеву.

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦИЯ – МАРОККО

Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Франція – Марокко так: коефіцієнт на перемогу номінальних господарів – 1,62, на перемогу марокканцев – 6,44. Хто буде сильнішим – обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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