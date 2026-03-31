Легенда 'Динамо' назвал Реброва 'автоматически плохим' и выступил против его отставки в сборной Украины

Отставка главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после невыхода на чемпионат мира-2026 выглядит очевидным и простым решением, но может оказаться неправильным. Учитывая специфику работу с национальной командой наставник "сине-желтых" заслуживает получить возможность пойти на еще один цикл.

Такое мнение в интервью порталу sport-express.ua выразил легендарный футболист киевского "Динамо" Максим Шацких. По словам лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины, украинская сборной имеет очень хорошие перспективы, которые Ребров мог бы помочь раскрыть своей дальнейшей работой.

"Ребров тренирует Украину с 2023-го – не много и не мало, но... Как по мне, не стоит рубить с плеча, нужно хорошо подумать. Специфика работы в клубе и в сборной кардинально разная. Трудно привить команде свое видение футбола, когда ты видишь игроков три-четыре раза в год по неделе. Возможно, стоит дать ему еще время и увидеть – справится или нет на длинной дистанции с поставленными задачами. Уволить Реброва – самое простое решение, потому что когда нет результата, то тренер автоматически плохой и все такое, но правильное ли? Не знаю", – сказал Шацких.

К слову, сам Ребров не стал немедленно подавать в отставку после вылета украинской национальной команды из стыковых матче ЧМ-2026. Своими словами он в буквальном смысле взбесил болельщиков, которые набросились на него с жесткой критикой.

Отметим, что 31 марта сборная Украины проведет товарищеский матч с Албанией. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

