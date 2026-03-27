Ребров покидает сборную Украины: известно, кто может стать новым тренером. В списке – иностранец

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не будет продолжать работу с национальной командой после того, как она не смогла выйти на чемпионат мира-2026, проиграв в полуфинале плей-офф Швеции. Товарищеский матч с Албанией, который состоится, 31 марта станет последним для специалиста на его посту.

Об этом информирует портал Sport.ua. По его данным, Ребров не будет продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), который рассчитан до лета нынешнего года. Наставник не смог выполнить задачу и вывести "сине-желтых" на первое за 20 лет мировое первенство.

На должность главного тренера национальной команды в УАФ рассматривают две кандидатуры. Преемником Реброва может стать испанский специалист Унаи Мельгоса, который возглавляет молодежную сборную Украины. Также в шорт-лист вошел наставник житомирского "Полесья" Руслан Ротань, который возглавлял национальную команду страны на Олимпийский играх 2026 года, где его подопечные не смогли выйти из группы с Аргентиной, Марокко и Ираком.

Таким образом, Ребров остановится на отметке 34 матча у руля сборной. Пока что украинцы выиграли 15 встреч, 10 проиграли, а еще восемь завершили вничью.

