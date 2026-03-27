'Есть еще одна игра': Ребров ответил на вопрос об отставке после поражения Украины от Швецией в плей-офф ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отказался подавать в отставку после невыхода команды в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Комментируя поражение от шведов в полуфинале стыков, наставник "сине-желтых" подчеркнул, что его соглашение с национальной ассоциацией действует еще два месяца.

Об этом Ребров заявил во время пресс-конференции, видео которой было опубликовано на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ). Специалист также добавил, что для болельщиков это поражение справедливо выглядит настоящим позором.

"Относительно моего будущего: контракт заканчивается скоро. Предложений от УАФ я пока не получал. Когда контракт завершится через два месяца, тогда все узнаете. Мы уступили. Позорно ли это? Наверное, для болельщиков – да. Мы делали свое дело: и ребята, и тренерский штаб. К сожалению, это футбол. Ухожу я или остаюсь? Я не знаю, важно ли это всем болельщикам, или только вам. Повторюсь: контракт заканчивается, предложений пока не было. Что я могу вам сказать? У меня есть еще одна игра", – сказал Ребров.

Отметим, что сборная Украины в шестой раз не смогла преодолеть стадию плей-офф квалификации к первенству мира. 31 марта команда Реброва должна провести спарринг с Албанией.

