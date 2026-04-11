Латвийская почта выпустила марку, посвященную скандалу с Украиной на Олимпиаде-2026. Фотофакт

Латвийская почта совместно с уличным художником по прозвищу Киви представило новый филателистический выпуск, посвящённый XXV зимним Олимпийским играм. В серию включены латвийские призёры Игр, а также специальный блок солидарности с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем. Центральным мотивом выбрал образ украинского народа как цветов, которые обнимают друг друга.

Дизайн марок создан на основе оригинальных работ самих спортсменов, выполненных в творческих сессиях с Киви. Два таких процесса прошли в студии художника с участием латвийских атлетов, ещё один состоялся в Киеве с участием Гераскевича и граффити-объединения "Tonko Sport", разработчиков дизайна украинской олимпийской формы.

Председатель правления "Latvijas Pasts" Гиртс Рудзитис заявил, что выпуск станет напоминанием о человечности для всего мира.

"Блок марок является посланием миру о недопустимых действиях, когда спортсменам из России позволено выступать под нейтральным флагом, в то время как другим запрещено упоминать украинских олимпийцев прошлого и будущего, чьи жизни забрала война", – цитирует Рудзитиса jauns.lv.

Как сообщал OBOZ.UA, украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпийских игр 2026 года из-за отказа снять "шлем памяти" с изображением погибших украинских спортсменов, что МОК признал политической акцией. Украинец оспорил свою дисквалификацию, но суд отклонил его протест.

Спортсмен отказался подчиниться требованиям комитета, заявив, что память о павших важнее соревнований, а его отец сообщил о предвзятости судейской коллегии.

До этого в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. Кроме того, Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

