Утром в среду, 19 августа, военные российской оккупационной армии нанесли удары по Херсону. Оккупанты обстреляли артиллерией религиозные сооружения.

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В результате атаки повреждены храмы Московского патриархата. Обэтом сообщили в Telegram-канале Херсонской епархии УПЦ.

Захватчики атакуют религиозные объекты

"19 августа 2026 года утром со стороны российских войск был совершен артиллерийский обстрел г. Херсона", – говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела были повреждены сразу несколько храмов.

Так, на территории Успенского собора зафиксировано попадание, в результате которого значительные повреждения получили центральный вход и фасад здания, а также были выбиты окна.

Еще один снаряд попал вблизи Греко-Софиевского храма. Там взрывная волна повредила фасад церкви и выбила окна.

Прямое попадание также зафиксировали на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы (Монастырьок), где поврежден фасад и выбиты окна.

Напомним, утром 19 августа российские захватчики атаковали маршрутку в Корабельном районе Херсона. Погибли четыре человека. Еще пятеро жителей Херсона получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, 12 августа российские войска нанесли массированный удар по Херсону реактивными ракетами "Шахед". В результате ударов в городе возникли пожары и были зафиксированы разрушения, погибли двое детей, ещё десять человек получили ранения.

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