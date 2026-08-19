Россияне в Херсоне разгромили артиллерией два храма Московского патриархата. Фото
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Утром в среду, 19 августа, военные российской оккупационной армии нанесли удары по Херсону. Оккупанты обстреляли артиллерией религиозные сооружения.
В результате атаки повреждены храмы Московского патриархата. Обэтом сообщили в Telegram-канале Херсонской епархии УПЦ.
Захватчики атакуют религиозные объекты
"19 августа 2026 года утром со стороны российских войск был совершен артиллерийский обстрел г. Херсона", – говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела были повреждены сразу несколько храмов.
Так, на территории Успенского собора зафиксировано попадание, в результате которого значительные повреждения получили центральный вход и фасад здания, а также были выбиты окна.
Еще один снаряд попал вблизи Греко-Софиевского храма. Там взрывная волна повредила фасад церкви и выбила окна.
Прямое попадание также зафиксировали на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы (Монастырьок), где поврежден фасад и выбиты окна.
Напомним, утром 19 августа российские захватчики атаковали маршрутку в Корабельном районе Херсона. Погибли четыре человека. Еще пятеро жителей Херсона получили ранения.
Как писал OBOZ.UA, 12 августа российские войска нанесли массированный удар по Херсону реактивными ракетами "Шахед". В результате ударов в городе возникли пожары и были зафиксированы разрушения, погибли двое детей, ещё десять человек получили ранения.
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