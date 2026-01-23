На Олимпиаде будут заставлять карабкаться в горы! Что за новый вид спорта готовят Игры-2026 и какие еще обновления ждут нас в Милане

До начала Олимпиады-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо остается ровно 14 дней. И для нее придумали новый вид спорта, для которого надо идти на горы без лыж! А для еще нескольких вводят разнообразие. Все, чтобы одни из самых масштабных Игр стали еще более зрелищными. OBOZ.UA рассказывает, чего ждать от Форума на целых 16 зимних видов спорта.

Новый вид спорта только один. Но какой изнурительный!

Что-то похожее на 16-й вид спорта для Олимпиады сейчас выполняет едва ли не каждый украинец: добраться до дома, работы или магазина по снежным сугробам. Вот теперь представьте все это, только на лыжах. И то не всегда. Именно так выглядит ски-альпинизм.

Если упрощенно, то это дисциплина, где надо использовать все свои навыки подъемов в горы. Спринт предполагает, что спортсмен сначала поднимается на лыжах, где-то на половине пути забрасывает их в рюкзак и дальше идет уже просто ногами. Третий участок начинается на условной вершине склона, где снова можно обуть лыжи и надо как можно быстрее добраться до финиша. Сложность в том, что по дороге вниз нельзя использовать камус (специальное покрытие на лыжах), без него сцепления почти нет и путь к финишу становится максимально непредсказуемым. Гонки очень быстрые, средняя продолжительность не превышает 4 минут. То есть нас ждет пока непонятная, но очень динамичная дисциплина.

Для мирового спорта это не забава, а вполне самостоятельный турнир. Его ценят во многих странах и любители, и профессионалы. Первый чемпионат мира был аж 24 года назад и стал привычным явлением. Ежегодно еще есть Кубок мира на 5 этапов. Словом, МОК увидел спрос – и решил, что без ски-альпинизма в Милане не обойдется. Тем более, для Италии это один из самых успешных видов спорта, за последние 10 лет есть несколько побед на крупных международных соревнованиях. Вот так выглядит арена "Стельвио", где пройдут соревнования, в частности и по ски-альпинизму:

Обновление будет для 5 видов спорта

Остальные 15 видов спорта нам хорошо знакомы по прошлым Олимпиадам. Это биатлон, керлинг, фигурное катание, скелетон, лыжные гонки, бобслей, санный спорт, фристайл и прыжки с трамплина. А еще – горнолыжный спорт, хоккей, лыжное двоеборье, шорт-трек, конькобежный спорт и сноубординг. Они будут проводиться командно, соло или в парном режиме, а также эстафетами. И для 5 из них подготовили обновления!

Введен женский даблс в санях, когда они впервые выйдут на трассу в парных санях. Подготовили еще смешанную командную эстафету в скелетоне, когда будут команды из одного мужчины и одной женщины. Также в Милане впервые увидим женский большой трамплин, который будет как отдельная дисциплина в прыжках на лыжах с трамплина.

В 2026-м МОК хочет больше людей одновременно на трассах, это попытка добавить драматизма в и без того сложные виды спорта. Не обошли изменения и горнолыжный спорт. Если раньше в комбинированном соревновании один участник должен был выполнить и скоростной спуск, и слалом, то теперь этапы разделены между отдельными спортсменами. А еще будет очень зрелищное обновление – двойной могул. Это та дисциплина, когда спортсмены едут по склону по холмистой трассе с препятствиями и должны одновременно выполнять прыжки с трамплинов. Раньше были соло-заезды, теперь же увидим дуэль во фристайле. Чтобы понять, насколько сложнее здесь станет, посмотрите финал прошлых Игр по могулу в Китае:

Где всё это будут проводить?

На Зимних ОИ-26 спортивные соревнования будут проходить на 15 аренах и площадках. Они максимально разбросаны по северу Италии. Настоящему фанату придется изрядно поездить, чтобы увидеть ключевые события Олимпиады в Италии, ведь между стадионами и местами проведения соревнований могут быть сотни километров.

Милан, безусловно, главный туристический и логистический хост, вот только спортивных объектов в горах рядом не хватило. Но принцип нынешних соревнований – максимальная экологичность, когда уже имеющиеся объекты будут использовать максимально. Немало медалей разыграют именно здесь: задействуют миланский конькобежный стадион, хоккейную арену "Сантаджулия" (которую могут открыть за несколько часов до первого матча), стадион для скоростного катания на коньках, ледовую арену "Ро". А также – "Сан-Сиро", где пройдет церемония открытия. В городке Кортини-д'Ампеццо нас ждет всего 3 объекта: центр санного спорта, Олимпийский стадион для керлинга и центр горнолыжного спорта Тофане.

Стадион для беговых лыж Тезеро и большой трамплин в Предаццо находятся где-то на полпути между главными городами, посреди итальянских Альп, а биатлонная арена "Антерсельва" спряталась аж на границе с Австрией. Тогда как лыжный центр "Стельвио", снежный парк и парк для аэробики и могулов в Ливиньо уже ближе к Швейцарии. Уникальность этих Игр – разные арены для открытия и закрытия. Если посмотреть старт соревнований надо в Милане, то для официального погашения огня надо будет ехать в Верону на "Олимпийскую арену". Это в 150 километрах на восток, мимо живописного озера Гарда.

Сколько медалей разыгрывают?

Олимпиада действительно масштабная: 3 с половиной тысячи атлетов из почти 100 стран мира. По данным МОК, разыгрывают 195 медалей в 16 дисциплинах на Зимних играх и Паралимпийских Играх. Будет 195 комплектов медалей, а самих наград – 245 штук всех сортов. Еще 137 комплектов – паралимпийские.

Соревнования по керлингу будут самыми длинными на этих Играх – 19 дней, это больше, чем сама Олимпиада! Поэтому его начнут за 2 дня до официального открытия. Хоккейный турнир второй по продолжительности, 18 дней. А вот для дебютанта ски-альпинизма дали только два дня, 20 и 21 февраля. Если заинтересовало – обязательно найдите время посмотреть. Программа насыщенная: только хоккей, санный спорт, фристайл, керлинг, бобслей, фигурное катание, скелетон и сноубординг будут такими, где за золото надо биться в течение определенного времени. Для всех остальных видов спорта в каждый соревновательный день будут звучать гимны, ведь предусмотрен розыгрыш как минимум одного комплекта медалей. Во многих из них будут участвовать и украинцы! Уже известно, что сине-желтые получили солидное представительство, а скелетонист Владислав Гераскевич будет знаменосцем на Играх. Словом, за наших болеть надо всем сердцем.