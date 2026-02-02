Кто из нардепов скупает самые дорогие машины: в автопарке элитные Audi, BMW и Land Cruiser

Украинские народные депутаты в 2025 году "разжились" сразу более чем 20 автомобилями на общую сумму в около 40 млн грн. Самый дорогой стоил 5,015 млн грн – им стал Audi Q8 2025 г.в. Самый дешевый – Ford Focus 2019 г.в. за 403,9 тыс. грн. "Средний чек" превысил 1,5 млн грн – это как закрыть три сбора OBOZ.UA для 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады на автомобиль пикап.

Примечательно, что все приобретенные нардепами автомобили разные – ни одна модель не повторяется. В точности как снежинки. А самой популярной маркой стал Mercedes-Benz – таких машин было приобретено сразу шесть.

OBOZ.UA проанализировал декларации народных избранников и выяснил, кто потратил на свой автопарк больше всего денег и хватило бы им для этого легальных доходов. А также кто из властных автолюбителей фигурирует в материалах расследования масштабной коррупции в энергетике, а кто купил машину по странной схеме.

Элитное авто, 21 млн грн на счету и "Ланос" в гараже

Самой дорогой машиной из всех приобретенных нардепами в 2025 году стала Audi Q8 2025 г.в. за 5,015 млн грн. Ее купил Сергей Магера – внефракционный экс-член запрещенного "Оппозиционного блока". Авто он покупал в апреле, а уже сейчас такое в салонах можно приобрести дешевле – как за 3,335 млн грн, так и за 4,546 млн грн. Поэтому с точки зрения сегодняшнего дня переплатил нардеп, и изрядно.

Купил это авто Магера у компании "Порше Интер Авто Украина". Которая ранее стала известна продажей Службе автомобильных дорог в Киевской области микроавтобуса на неконкурентных торгах – поскольку, по данным медиа, "открытые торги дважды отменялись из-за недостатка участников".

В 2018-м нардеп задекларировал зарплату в Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (занимал должность директора по региональному развитию) в размере 95 тыс. грн в месяц (или 1,1 млн грн за год). Годом ранее среднемесячная зарплата будущего нардепа составляла 87,9 тыс. грн. Уже в 2019-м, когда Магера уволился и перешел на работу в Раду, его годовая зарплата составила 32,7 млн грн (вероятно, он получил компенсационные выплаты).

При этом автомобили нардеп любит. В ежегодную декларацию за 2024 год он внес:

VOLKSWAGEN TOUAREG 2019 г.в. за 1,6 млн грн, который, очевидно, впоследствии был продан за 1,8 млн грн;

записанный на жену BMW X3 2023 г.в. за 2,69 млн грн;

ЗАЗ-DAEWOO LANOS 2006 г.в., которым та же жена временно пользуется по "устной договоренности".

В целом же в 2024 году Магера задекларировал среди прочего 3,1 млн грн дохода от банка ПУМБ (в виде процентов), 697 тыс. грн зарплаты и почти 238 тыс. грн пенсии (солидные почти 20 тыс. грн в месяц). А еще почти 21 млн грн на счету в том же ПУМБ. А потому возможностей еще больше расширить свой автопарк он имеет достаточно.

Самые дорогие автомобили нардепов

Другие же нардепы покупали не такие дорогие авто – но это только на фоне 5-миллионного Audi Магеры. В частности, сразу четыре народных избранника задекларировали покупку машин за более чем 2,5 млн грн.

Муса Магомедов – BMW за 2,8 млн грн

Этот нардеп выдвигался от "Оппозиционного блока", а сейчас не принадлежит к какой-либо фракции.

В феврале 2025-го он потратил 2,8 млн грн на автомобиль BMW 7 Series M760Li 2021 г.в. На площадках по продаже авто такие машины стоят около 3 млн грн. При этом пользуется он этой машиной с 2024 года – в ежегодной декларации он отмечал, что арендовал ее. Понравилась, вероятно.

Жена же Магомедова владеет автомобилем Porsche Panamera 2020 года выпуска. Машину купили за 3,4 млн грн.

Кроме автопарка Магомедовы имеют катер за 230 тыс. грн, 12 объектов недвижимости и коллекцию часов.

Задекларировал Магомедов среди прочего 259 тыс. евро и 2,95 млн грн наличными. На жену он записал, в частности, 50,28 тыс. евро наличных.

Максим Павлюк – Volkswagen за 2,7 млн грн

В конце 2025 года нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк приобрел VOLKSWAGEN Touareg Silver 2025 г.в. за 2,7 млн грн. Сейчас такое авто из салона стоит минимум 2,952 млн грн. Сэкономил – значит, заработал.

Заработал же он на машину, по декларации, продав за 2,28 млн грн движимое имущество. Впрочем, как-то странно продал:

По декларации, 28 ноября Павлюк получил 2,28 млн от компании "Карпатыавтоцентр".

В тот же день он купил авто за 2,7 млн грн у того же "Карпатыавтоцентр".

Поэтому по факту за машину "слуга народа" заплатил около 420 тыс грн. Плюс отдал неуказанное движимое имущество.

В целом же в 2024 году нардеп заработал немало – в частности, 824 тыс. грн зарплаты, а также сразу 4,67 млн грн от отчуждения недвижимости. При этом он хранит 330 тыс. долларов и 200 тыс. грн наличными.

Михаил Соколов – Toyota Land Cruiser за 2,66 млн грн

По сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, 21 июня 2025 года этот нардеп от "Батькивщины" приобрел право собственности на новую Toyota Land Cruiser Prado. Заплатил парламентарий за эту машину более 2,66 млн грн.

Приобретено авто было в ООО "Фирма "Алмаз Мотор ЛТД". Эта компания:

Зарегистрирована в Днепре – городе, откуда родом сам Соколов и депутатом горсовета которого он был в 2002-2007 годах.

Ранее была фигурантом нескольких скандалов, связанных с госзакупками.

Один из них касается закупки в 2023 году управлением Службы безопасности Украины в Одесской области автомобилей марки Toyota. Тендер состоялся в формате открытых торгов с особенностями, что, как объясняли тогда аналитики:

Предусматривало значительно более короткие сроки процедуры.

Давало возможность осуществить закупку без проведения аукциона.

"Фирма "Алмаз Мотор ЛТД" стала единственным участником тендера. И его победителем. За что получила 2 млн 995 тыс. 682 грн. Такой же была и ожидаемая стоимость закупки. Поэтому можно предположить, что "Фирма "Алмаз Мотор ЛТД" подгоняла цены под тендер, или заказчик под единственного участника, или сработало Божье провидение – и заказчик с компанией создали идеальную пару.

Соколов, как уже отмечалось, заплатил за свою Toyota Land Cruiser Prado более 2,66 млн грн. Сейчас же ее можно приобрести по цене от 2,413 млн. Получается, немного переплатил.

А еще в начале 2025 года нардеп приобрел право собственности на мотоцикл Harley-Davidson Road Glide 117 2024 г.в. Заплатил он за него 1,381 млн грн.

Заработал Соколов в 2024 году, по декларации, 2,402 млн грн. Эта сумма состоит из:

Зарплаты – 725 994 тыс. грн.

Дохода от предпринимательской деятельности его жены – 300 тыс. грн.

Процентов от ПриватБанка – 25 грн.

Дивидендов от ООО "Клуб активного отдыха "Орель", в котором Соколов является одним из учредителей и конечным бенефициаром, – 1,376 млн грн.

Были еще также два подарка в неденежной форме, которые вместе потянули ровно на 1,5 млн грн. А еще куча наличных и денег на банковских счетах на общую сумму 1,24 млн грн.

Григорий Мамка – Mercedes-Benz за 2,55 млн грн

Этот нардеп избирался в парламент от уже запрещенной ОПЗЖ, а ныне входит в депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В ноябре 2025 года его фамилия фигурировала в расследовании НАБУ и САП о коррупции в энергетике (операция "Мидас") – о чем сообщили сами правоохранители во время ВСК в отношении "пленок Миндича". Однако сам Мамка уверял, что с основными фигурантами дела не знаком и дел с ними не вел.

До этого же – в июле 2025-го – Мамка приобрел Mercedes-Benz GLS 400 2020 г.в. за 2,55 млн грн. Сейчас такая на площадках по продаже авто стоит минимум, 2,76 млн грн.

Заработал Мамка в 2024 году среди прочего 918 тыс. грн зарплаты и 257 тыс. грн пенсии. Это 21,4 тыс. грн в месяц.

Кроме того, он получил 1,88 млн грн от продажи движимого имущества. А еще хранит 6 млн грн и 48,1 тыс. долларов наличными.

Больше же о том, чем владеют украинские чиновники, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.