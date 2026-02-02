Украинские боксеры Сергей Богачук и Александр Гвоздик озадачили наших болельщиков во время шоу в американском Лас-Вегасе. Спортсмены вышли на ринг с буквой Z на шортах, который ассоциируется исключительно с российской агрессией против страны.

Многие любители спорта обратили внимание на эту странную ситуацию в социальных сетях. Однако объяснение этот очень простое: Z является первой буквой в названии промоутерской компании Zuffa Boxing, которая организовывала вечер бокса.

При этом поклонники бокса уже раскритиковали компанию и ее сооснователя Дану Уайта, который одновременно является главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В сети признают, что Zuffa Boxing явно не пыталась продемонстрировать свою поддержку РФ, но должна была лучше подготовиться к мероприятию.

В особенности буква Z выглядела нелепо на шортах Богачука, который дрался с россиянином Раджабом Бутаевым, добыв победу раздельным решением судей.

"Это уже попало в русские мемы, думаю, их будет куча. Если бы Бутаев победил, это бы точно попало в национальные новости, клянусь", – написал пользователь LSVbetmachine на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter.

