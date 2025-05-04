'Когда вы хотите, чтобы я вернулся?' Джошуа сделал неожиданное заявление, что покидает бокс и ложится под нож

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (28–4, 25 КО) сообщил, что в мае перенесёт операцию на локте. Это означает, что в ближайшее время британец не будет проводить поединков, а сосредоточится на восстановлении здоровья.

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По словам Джошуа, вмешательство будет незначительным, но потребует перерыва в тренировках минимум на полтора месяца. Сейчас команда боксера завершает согласование деталей операции, после чего он на время покинет зал.

"Когда вы хотите, чтобы я вернулся, ребята? Я сейчас стараюсь привести своё тело в порядок", – объяснил Энтони в интервью Ring Magazine, подчеркнув, что не собирается спешить с возвращением, пока не почувствует себя полностью готовым.

Таким образом, ближайшие бои Джошуа откладываются на неопределённый срок. С учётом реабилитации и набора формы он вряд ли вернётся на ринг до конца лета.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 апреля прошлого года Энтони Джошуа победил Фрэнсиса Нганну в главном бою вечера в Эр-Рияде. Британец, который считался явным фаворитом, уложил соперника в глубокий нокаут уже во втором раунде.

Для Джошуа это стало четвертой победой подряд после поражения в реванше от Александра Усика (21-0, 14 КО).

9 сентября 2024-го Энтони сенсационно проиграл соотечественнику Даниелю Дюбуа (22-2, 21 КО). Поединок за титул Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе, которым владеет Дюбуа и который ранее принадлежал Александру Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

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