'Когда Усик упадет...' У Дюбуа пригрозили уничтожить украинца в реванше

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) уверенно победит Александра Усика (23-0, 14 КО). Британец нанесет украинцу первое поражение в карьере и сделает это таким образом, что ни у кого не останется сомнений в справедливости результата.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу Box Nation выразил тренер Дюбуа Дон Чарльз. По его словам, впереди его подопечного ждет тяжелая подготовка к бою с Усиком. Наставник боксера из Лондона выразил уверенность в том, что Даниель подойдет к противостоянию в идеальном состоянии.

"Если Усик согласится на этот бой и выйдет на ринг, то мы отдадим ему дань уважения. Мы увидим замечательную версию Дюбуа. Мы одержали победу и в первом бою. Усик бы не поднялся, если бы судья признал удар легальным. Его нервная система не выдержала – и это не мое мнение, а мнение экспертов. Но это в прошлом. И если Усик и правда станет нашим следующим оппонентом, то мы сделаем так, чтобы больше ни у кого не было сомнений в победе Даниела. Когда Усик упадет, обсуждать будет нечего", – сказал Чарльз.

На днях стало известно, что поединок Усика и Дюбуа запланирован на середину лета. Ранее искусственный интеллект назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем.

При этом стало известно, что Дюбуа могут лишить чемпионского пояса Международной федерации бокса (IBF), если он не согласится уже на защиту титула в бою с ветераном Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). При этом сам британец твердо настроен подраться с Усиком.

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил свое отношение к возможному бою Усика и Дюбуа. Украинец и британец уже выходили на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

В то же время бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью дал свой категоричный прогноз на реванш Усик – Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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