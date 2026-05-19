С флагом и гимном. Международная федерация допустила Россию и Беларусь ко всем турнирам

Международная федерация муай-тай официально разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать на турнирах под национальными флагами и с гимнами. Решение распространяется на все возрастные категории и соревнования под эгидой IFMA.

IFMA сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в международных турнирах с использованием национальной символики, включая флаги, аббревиатуры стран и государственные эмблемы на форме. Гимны обеих стран также будут звучать во время церемоний награждения в случае победы спортсменов или команд.

Решение касается всех соревнований под эгидой федерации: юношеских, молодежных, U23 и взрослых чемпионатов. В организации отметили, что участие спортсменов продолжит проходить в рамках действующих антидопинговых правил, стандартов безопасности и международного регламента IFMA.

Президент IFMA Сакчье Тапсуван заявил, что спортсмены из России и Беларуси продолжали выступать на турнирах федерации в нейтральном статусе даже после ограничений 2022 года.

"Муай-тай основан на уважении, чести, традициях и единстве. На протяжении этого периода спортсмены из России и Беларуси продолжали участвовать в турнирах IFMA на всех уровнях как нейтральные атлеты, часто с очень сильными делегациями и большим количеством участников", – сказал Тапсуван.

По словам главы IFMA, федерация считает важным сохранять коммуникацию и объединяющую роль спорта. Он также подчеркнул, что юные спортсмены не должны нести последствия политических конфликтов.

В IFMA добавили, что возвращение флагов и гимнов стало финальным этапом полного возвращения России и Беларуси в международное сообщество муай-тая.

