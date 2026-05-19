52-летняя супермодель Хайди Клум в соблазнительном корсете с глубоким декольте покорила красную дорожку Канн. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
366
Немецкая супермодель Хайди Клум засияла на красной дорожке Каннского кинофестиваля в изысканном платье, которое излучало эстетику старого Голливуда. 52-летняя звезда вышла в свет в наряде от бренда Monique Lhuillier с соблазнительным корсетом, который создавал акцент на ее декольте.

Не менее интересной была и юбка платья селебрити, пишет The Fashion Spot. Через полупрозрачную ткань просвечивались длинные ноги Хайди Клум, что делало аутфит только интереснее и добавляло нотку пикантности.

Весь наряд знаменитости был покрыт золотым алансонским кружевом, которое изготовили специально для торжественного события. Как раскрыла дизайнер Моник Луилье, деликатную ткань пришивали на платье Хайди Клум вручную, а для того, чтобы оно выглядело более контрастно, основу для лука выбрали нежно-розового оттенка вместо бежевого.

Драматизма своему аутфиту супермодель добавила с помощью молочного плаща с объемными рукавами, который деликатно спадал с ее плеч, формируя шлейф. Накидка создавала интересное движение, когда Хайди Клум передвигалась по красной дорожке, благодаря чему ее лук выглядел несколько кинематографично.

Изысканное платье звезда дополнила массивным бриллиантовым ожерельем и мерцающими браслетами. Она сделала глаза выразительными благодаря темному смоки-айз, а губы накрасила трендовой нюдовой помадой. Волосы Хайди Клум уложила традиционным для себя способом – сделала легкие волны с центральным пробором.

Как ранее писал OBOZ.UA, в начале апреля супермодель поразила фанатов эффектным образом во время прогулки по Нью-Йорку. Хайди Клум одела мерцающее мини-платье глубокого бордового цвета, которое обнажало ее ноги и имело глубокий вырез на декольте.

