Вышли замуж в черных платьях: пять звезд, которые сломали стереотипы, и как сложились их браки

Черные свадебные платья, которые еще несколько десятилетий назад воспринимались как радикальное отклонение от традиции, сегодня стали узнаваемым модным выбором среди знаменитостей. Звезды все чаще отказываются от белого цвета в пользу темных или нестандартных оттенков, объясняя это желанием подчеркнуть индивидуальность или избежать чрезмерного внимания.

Среди самых известных примеров – OBOZ.UA собрал пять звезд, которые вышли замуж в черном или близких к нему темных оттенках. Их истории показывают, что такой выбор может иметь разные мотивы, а дальнейшая семейная жизнь не зацикливается на несчастьях.

1. Сара Джессика Паркер

В 1997 году актриса Сара Джессика Паркер вышла замуж за Мэттью Бродерика, выбрав вместо традиционного белого платья черную модель на бретельках с рюшами. Наряд был от Morgane Le Fay и не создавался на заказ – Паркер просто приобрела его в магазине.

Впоследствии актриса объясняла, что тогда ей было неуютно и даже "стыдно" надевать белое свадебное платье, а также что она с мужем хотела сделать церемонию максимально приватной. Свадьба действительно была нетипичной: гости до последнего не знали, что присутствуют именно на церемонии бракосочетания.

Несмотря на нетрадиционный подход к самому дню свадьбы, брак Паркер и Бродерика оказался длительным. Пара остается вместе уже более двух десятилетий, воспитывая детей и сохраняя стабильные отношения вне чрезмерной публичности.

2. Тина Тернер

В 2013 году Тина Тернер вышла замуж за Эрвина Баха в Швейцарии, выбрав нетипичное для свадьбы темно-зеленое платье от Giorgio Armani, украшенное кристаллами Swarovski. Церемония состоялась в их доме и была частной.

Отношения пары продолжались десятилетиями до официального брака. Тернер неоднократно подчеркивала, что именно этот союз стал для нее источником стабильности и поддержки после сложного предыдущего жизненного опыта.

Брак Тины Тернер и Эрвина Баха продлился до ее смерти в 2023 году. Их союз считается одним из самых крепких в жизни певицы и примером длительных партнерских отношений в шоу-бизнесе.

3. Шерил Коул

Певица Шерил Коул в 2014 году вышла замуж за Жана-Бернара Фернандеса-Версини. Во время частного празднования она появилась в черном платье от Ralph & Russo, что стало нетипичным выбором для ее свадебного образа.

Наряд сочетал бархатные и шелковые элементы с полупрозрачной тканью, создавая контрастный, но романтичный образ. При этом сама церемония была камерной и проходила без публичной огласки.

Брак Шерил Коул продлился недолго. Уже примерно через полтора года пара разошлась, а в прессе сообщалось о сложностях в отношениях и конфликтах, которые накапливались в течение последних месяцев совместной жизни.

4. Аврил Лавин

Аврил Лавин в 2013 году вышла замуж за музыканта Чеда Крюгера во Франции. Для церемонии певица выбрала черное готическое платье Monique Lhuillier, дополненное темными деталями, что соответствовало общей атмосфере свадьбы.

Церемония проходила в замке вблизи Канн и была выдержана в темной, романтической эстетике.

Брак Лавин и Крюгера продлился около двух лет. В 2015 году они объявили о разводе, объяснив, что остаются в хороших отношениях, но решили пойти разными путями.

5. Эллен Помпео

Актриса Эллен Помпео в 2007 году вышла замуж за Криса Айвери в Нью-Йорке, выбрав черное платье от Yves Saint Laurent, приобретенное еще до церемонии. Свадьба состоялась в городской ратуше и была максимально приватной.

Помпео объясняла, что не стремилась к классическому свадебному торжеству и не имела традиционных представлений о белом платье. Для нее важнее было само событие, а не его внешняя атрибутика.

Брак пары оказался длительным. Эллен Помпео и Крис Айвери вместе уже более 18 лет и воспитывают троих детей, но не говорят лишнего о личной жизни и отношениях.

