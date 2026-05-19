'Санкции показали силу': Зеленский об изменениях в динамике войны, перспективах вступления в ЕС и перезахоронении Героев. Видео

Последний месяц показал изменения в динамике войны в пользу Украины: наша армия сохраняет больше позиций и наносит больше ударов. Дальнобойные атаки по территории РФ имеют значительное влияние.

Об этом во вторник, 19 мая, заявил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к народу. Соответствующее видео пресс-служба ОП опубликовала на YouTube-канале.

Удары по вражескому тылу будут продолжаться

Зеленский 19 мая заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сирского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. Они рассказали "о нашей фронтовой активности, действиях против оккупанта и российских штурмах".

Президент отметил: этот месяц дал изменения в динамике в нашу пользу. "И особенно значительное влияние наших дальнобойных санкций против России", – указал глава государства.

"Сегодня утвердил планы нашей дальнобойности на июнь, и должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали силу в мае", – сообщил он, поблагодарив защитников страны за меткость.

Отдельно президент обсудил с военным командованием ситуацию на Покровском, Константиновском направлениях, в Запорожье и на Харьковщине.

"Определил решения, которые надо реализовать, и под это мы будем увеличивать поставки средств в войска. НРК, дроны, отдельное финансирование для боевых бригад – это наши неизменные приоритеты", – проинформировал Зеленский.

