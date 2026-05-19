Отец Ермака летал в Россию после победы Зеленского на выборах – расследование 'Схем'

Борис Ермак, отец бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, как выяснилось, посещал страну-агрессора Россию в 2019 году. Причем это произошло уже после того, как его сын получил должность в команде президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы". Как утверждают журналисты, Борис Ермак летал в Россию транзитом через Беларусь в ноябре 2019 года.

Полеты в РФ

Как указано в расследовании, Борис Ермак по меньшей мере один раз летал в Россию (транзитом через Беларусь) осенью 2019 года – после того, как его сын Андрей Ермак в мае того же года стал помощником новоизбранного президента. В начале ноября 2019 года Борис Ермак на борту самолета компании Belavia направился из Беларуси в Санкт-Петербург, из Минска прибыл в аэропорт "Пулково", а уже 6 ноября вылетел в обратном направлении.

Вместе с ним в этом путешествии находилась и его жена, мать Андрея Ермака. Она является уроженкой Санкт-Петербурга, и в целом женщина как минимум трижды посещала РФ этим же маршрутом (один раз еще в 2018, и дважды в 2019 году, в июне и ноябре).

Поскольку авиасообщения между Украиной и Россией в то время уже не было, она добиралась в Санкт-Петербург из Киева также транзитом, через Минск.

Фигурант дела "Мидас"

Отец Андрея Ермака Борис вместе с сыном "фигурирует в деле "Мидас" как доверенное лицо, которое, по версии следствия, осуществляло надзор за "династией".

"Династия" в данном случае – игра слов. Дело в том, что имя Бориса Ермака упоминали на заседании ВАКС (при избрании меры пресечения Андрею Ермаку) как уполномоченное лицо, которое ухаживало и контролировало строительство одного из домов в кооперативе "Династия" в поселке Козин.

Напомним, что Андрея Ермака НАБУ и САП подозревают в легализации почти полмиллиарда гривен на строительстве элитной резиденции под Киевом в кооперативе "Династия". Андрей Ермак отрицает свою причастность к элитному строительству.

Официальных подозрений Борису Ермаку, в отличие от его сына, антикоррупционеры не выдвигали.

О чем речь

Отметим, что Ермаку объявили подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, деньги на строительство могли поступать через коррупционные схемы. Правоохранители считают, что фигуранты дела договорились о возведении четырех частных резиденций для личного проживания.

Площадь каждого дома составляет около 1000 квадратных метров, а ориентировочная стоимость – около 2 млн долларов. Строительство велось на земельных участках общей площадью более 8 гектаров, которые оценивают более чем в 6 млн долларов.

