Когда следующий бой Усика: кто соперник украинского чемпиона

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) 21 декабря успешно защитил свои пояса в поединке против Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Наш соотечественник выглядел убедительнее и острее соперника, в особенности во второй половине реванша, что и вылилось в его победу единогласным решением судей.

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Сейчас украинец владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring. 37-летний Усик высказывал желание вернуться в тяжелый вес, однако сейчас речь об этом не идет.

Самым вероятным соперником Александра называется британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО), удерживающий титул Международной федерации бокса (IBF). Именно от этого титула украинца вынудили отказаться после первой победы над Фьюри.

Если Дюбуа победит 22 февраля новозеландского супертяжа Джозефа Паркера (35-3, 23 КО), он имеет все шансы уже летом вновь подраться с Усиком. Об этом уже заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который на сегодня является главным организатором боксерских поединков в мире.

Даниель проигрывал Александру в августе 2023 года, когда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Дюбуа поднялся в ринг после победы Усика над Фьюри и потребовал реванша, на что получил согласие. Поведение Даниеля уже назвали безумием.

Как сообщал OBOZ.UA, на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

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