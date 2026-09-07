Когда даже чудо не поможет. Где прячется проблема киевского "Динамо" и возможно ли вернуть гранда на прежний уровень

Киевское "Динамо" почти не выигрывает. С начала сезона было зафиксировано всего 3 победы, а некоторые матчи болельщикам точно хотелось бы забыть. Ужас против "Буковины" и позорный вылет из еврокубков ещё больше омрачили сезон, который только набирает обороты. Почему так и в чём на самом деле кроется причина столичного провала? Рассказывает OBOZ.UA.

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Провалы "Динамо" – план на сезон?

Встреча с ЛНЗ на прошлой неделе стала десятым официальным матчем сезона для киевлян. За это время у нас всего три победы! Две из них были в УПЛ, ещё одна – на международной арене. Но из этой десятки – четыре поражения. При просмотре матчей создается впечатление, что "Динамо" не сделало никаких выводов о своих слабых местах, точность ударов игроки так и не нашли, а о страхе бить по воротам мы уже устали рассказывать. Высказывания Пономаренко о фанатах – это вообще провал коммуникации команды как в моменте, так и после него. У этих же болельщиков возникает много вопросов к тренеру, но Костюк остаётся:

Мы чувствуем поддержку руководства. У нас была встреча с руководством и игроками. Мы всё это обсудили. Двигаемся от игры к игре. Нужно выигрывать каждый матч, исправлять ошибки, которые допускаем, и становиться сильнее - Игорь Костюк, главный тренер «Динамо»

Претензии к тренеру в том, что он не может выполнить свою основную функцию – настроить своих подопечных на игру. К каждой игре. Ведь систематические ошибки с того момента, как он встал у руля, и такие же колоссальные проблемы уже в сезоне 26/27 указывают на то, что подход не работает. Так к кому же обращаться с вопросом?

Суркис (не) проблема

В этом розыгрыше вратарская позиция "Динамо" оказалась незаполненной, из-за чего её срочно закрывали теми, кто был под рукой. Поставили Вячеслава Суркиса, и ничего не вышло. В шести матчах вратарь один раз сыграл на ноль и пропустил 8 мячей. Конечно, ошибки Суркиса детские, особенно с промахами против "Буковины", такого вообще не может быть на профессиональном уровне. Несколько раз за сезон – окей, ошибаются даже великие вратари, но не в каждой игре. Однако к этому вопросу нужно подходить комплексно. Его буквально взяли как единственный вариант – и этот вариант оказался не готов к такой большой ответственности.

На помощь срочно позвали Бущана, которого сразу выставили против ЛНЗ. Проверить вратаря пока не было возможности: в воскресном матче мяч впервые долетел до его ворот аж на 50-й минуте. Да и один матч ещё ничего бы не показал, сравнивать нужно после всех сентябрьских игр. С другой стороны, непонятно, успеет ли Бущан проявить себя: на пресс-конференции после игры с ЛНЗ Костюк заявил, что Вячеслава Суркиса не было в заявке из-за травмы спины. Поэтому он восстанавливается, и что будет после этого периода, никто не знает. Вероятно, новый основной вратарь вернется в ворота.

В команде играет один человек

Проблема не только в вратаре. В новом сезоне невооруженным глазом видно, что тащит команду только Ярмоленко. И это не дань уважения легенде украинского футбола, это констатация факта. После провала с "Буковиной" именно он пошел разговаривать с болельщиками, да и в матчах именно Андрей был самым активным в поиске решений. Вингер против "Вереса" провел 700-й матч в профессиональной карьере и продолжает наращивать это число, выходя на поле в каждом туре. Да, ему до сих пор остаётся забить 2 гола для рекорда УПЛ, но эти точные удары всё не приходят. Хотя думать о воротах ему банально некогда.

Ярмоленко постепенно становится оппозицией для действующего тренера. В сети появилась информация, что он предложил на место тренера Сергея Кравченко, который сейчас работает с Русланом Ротанем в "Полесье". С другой стороны, Игорь Суркис якобы сказал, чтобы сам Андрей брал дела в свои руки и решал все на посту спортивного директора. Но "Динамо" не может держать сильного игрока одновременно и на поле, и в офисе. Вот и получается, что футболист вынужден бороться за будущее команды и готовиться к возможному просиживанию на скамейке запасных или на стуле в кабинете.

"Динамо" – единственный украинский клуб, который всегда участвует в еврокубках

35 европейских сезонов за 35 лет независимости Украины. "Динамо" – единственный украинский клуб, который выходил в каждый еврокубковый сезон с 1992 года. За это время были феноменальные поединки с главными европейскими грандами, десятки звёзд и лучшие игроки для топ-команд Европы. А ещё – полуфинал Лиги чемпионов и крутые сезоны в Лиге Европы. К сожалению, всё это осталось в прошлом. "Динамовцам" приходится много бороться в квалификации, но непонятно, как будет дальше, ведь с каждым годом становится всё сложнее. Подробнее о достижениях украинских команд в Европе за всё время независимости мы писали здесь. Это стоит прочитать, чтобы хотя бы вспомнить великие сезоны киевлян.

Есть ли ещё смысл что-то делать?

Проблема в том, что "Динамо" до сих пор остается одним из двух украинских грандов. Даже спустя 35 лет развития нашего футбола у нас есть только две команды со стабильно высокими итоговыми местами в таблице от сезона к сезону. Звучат разные предложения: от смены игроков до даже обновления руководства. Но что же сделать такого, что действительно поможет?

Тактическая перестройка должна решаться за счет отказа от стерильного контроля. Если киевляне удерживают мяч минутами (а в первом тайме против ЛНЗ так и было), но не забивают – какая от этого польза? Ну и, наконец, пора бить! Команде критически не хватает идей в финальной трети поля, когда даже численное преимущество в центре поля не превращается в силу. На трансферном рынке клуб решил отказаться от своей же идеи об украинских игроках и пошел на приобретение иностранцев, даже в "ПСЖ" взяли футболиста (кто-нибудь помнит, чем Мунгенге вообще запомнился с июля?). В этом сезоне достаточно сильных соперников для подготовки к разным стилям игры, ведь конкуренция в УПЛ как никогда сильна. Если команда выйдет в следующем сезоне в еврокубки, то у неё будет 25 матчей на тотальное изменение обоих факторов.

Неожиданный взгляд – усиление тренерского штаба. Даже если Костюка не сменят, то штаб нужно доукомплектовать узкопрофильными специалистами европейского образца. Мы видели, как игра против "Буковины" сломила Суркиса, некоторым тоже нужна поддержка. Поэтому хорошие спортивные психологи не помешают, а если такие есть, то им нужно обновить стандарты. Решающая стадия уже на этой неделе.

Следующая встреча – решающая для кого?

Уже 10 сентября "Динамо" проведет кубковый матч против "Нивы". Вы наверняка видели пост о том, что все соперники, с которыми бело-синим пришлось столкнуться во время квалификации в Лиге Европы и Лиге конференций, давно вылетели. Они так и не попали в основные этапы и тоже отправились покорять домашние чемпионаты. Если и в этом матче киевляне проиграют, то это будет провал гениального уровня. Как сказал Кендзера, нужно двигаться дальше и побеждать. Встреча с "Нивой" может вставить последнюю палку в колеса динамивского велосипеда – но даже поражение в Кубке на стадии 1/16 не вызовет отставку Костюка. Но это лишь одно изменение, а в "Динамо" огромный кризис. Его не удастся решить одним обновлением, нужно перестроить всю систему.