"Динамо" – уникальный рекордсмен Украины в еврокубках. Как это возможно и почему сейчас достижение ломается

Квалификация в еврокубки для украинских команд продолжается. И несмотря на то, что в отборе остался только один клуб – "Динамо" – именно с ним связан наш сегодняшний рассказ. Представьте, что киевляне до сих пор остаются единственным представителем Украины, который участвовал в каждом сезоне с 1992 года! Несмотря на все провалы на международной арене в последние годы, только они могут похвастаться такой стабильностью. Но почему так получается, что сейчас всё рушится? Рассказывает OBOZ.UA.

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"Динамо" играло в каждом евросезоне со времени обретения Украиной независимости

34 выступления за всю историю с момента появления Украины на политической и футбольной карте. "Динамо" – единственный украинский клуб, который участвовал в каждом еврокубковом сезоне с 1992 года. Что произошло за это время? Триумф над "Барселоной", феноменальные поединки с "Баварией", "Арсеналом", "Реалом", "Манчестер Сити", "Эвертоном" и другими, десятки футболистов, перешедших в топ-команды Европы (Шевченко, Ребров, Михайличенко, Ващук, Онищенко, Русин, Миколенко, Забарный…). А ещё украинская история в Кубке УЕФА, когда за выход в финал сражались наши гранды. И та самая кампания 98/99, когда бело-синие под руководством Валерия Лобановского дошли аж до полуфинала Лиги чемпионов.

Сейчас начался 35-й сезон – и воспоминания радуют память, но такого не будет с чисто математической точки зрения. Этому мешает хотя бы рейтинг УЕФА, где украинская ассоциация опустилась очень низко, в группу ЛЧ легким путем может попасть только "Шахтер". Динамовцам же придется много и долго сражаться в квалификации, что с каждым годом становится все сложнее. Та же история и в других турнирах, даже когда их стало три.

Основные этапы – уже не рекорд

Такого, увы, ни одна украинская команда не достигала. Ни с 1992 года, ни с момента обновления структуры еврокубков у нас не было гарантированного участия хотя бы одной команды в каждом групповом этапе. Например, за последние 20 лет, когда клубные турниры УЕФА перешли к понятному нам формату "квалификация-группа-плей-офф", прослеживается определённая тенденция.

Гранды чаще всего участвовали в еврокубках, а с 1997 года – постоянно вдвоем. Поэтому давайте внимательнее посмотрим именно на них. С учётом переходов между турнирами, в ЛЧ и ЛЕ (а затем и в Лиге конференций) с 2005 года "Динамо" только один раз не смогло выйти из группы и пройти дальше, тогда как "Шахтёр" за тот же период не пропускал ни одного этапа. С впечатлениями от текущего сезона это совершенно не соотносится.

"Шахтёр" имеет больше достижений. Но стабильности пришлось подождать

В дебютный еврокубковый сезон в период независимости попали 3 команды: чемпион "Таврия", серебряный призер "Динамо" и "Черноморец" как победитель первого Кубка Украины. А вот "Шахтеру" пришлось ждать своего первого выхода на международную арену под украинским флагом аж до 1994 года, когда пришло первое серебро Высшей лиги. Постоянно в еврокубки "горняки" попадают с сезона 97/98. И там пошло как по маслу.

Всего у донецкой команды 31 сезон в еврокубках, сейчас ждут 32-й. У "Динамо" есть давние воспоминания о полуфинале Лиги чемпионов, куда ни одна другая украинская команда не доходила, но трофеи в Европе тоже остались лишь мечтой. "Шахтер" в ЛЧ доходил максимум только до четвертьфинала, а вот в Лиге Европы у него два полуфинала и та самая победа 2009 года.

Сезон 25/26, в котором "Динамо" вновь вышло в еврокубки, но не запомнилось ничем, кроме вылета из группы, заслуживает внимания. "Шахтер" тогда дошёл до полуфинала Лиги конференций и подарил нам целую гамму эмоций. А ещё принёс немало очков как в свой, так и в национальный рейтинг УЕФА. На этот сезон футбольные эксперты единодушно прогнозируют, что горняки заберут золото УПЛ, а вот киевлян порой даже в медальную зону по итогам года не ставят.

Этот сезон ломает все представления о величии

Впереди у "Динамо" следующий раунд квалификации – встреча с "Карабахом". Костюк и команда обещали исправиться за вылет из Лиги Европы, ведь матчи с ПАОКом – это кошмар, если пытаться объяснить простыми словами. Без характера, без желания, без самоотдачи до последнего. Команде после первой игры нужно было забить всего один раз, и всё стало бы лучше. Но главный урок – закрыть Константелиаса – не усвоили и, похоже, не пытались усвоить. Яннис в обоих матчах чувствовал себя свободно, благодаря чему смог забить дважды в разных стилях. Зато ни Лонвейк с самого начала, ни Пономаренко, ни Сыч в стартовом составе не оказали реального влияния на ход событий. То, что пишут в комментариях под постами сами болельщики, вообще нельзя цитировать без цензуры. Киевская команда опустилась на уровень ниже, где тоже ещё ничего не гарантировано. "Шахтёр" ждёт своих соперников в группе Лиги чемпионов, ЛНЗ и "Полесье" вылетели.

У киевлян нет другого выхода, кроме как побеждать. "Карабах" – непростая команда, которая также проиграла в отборе Лиги Европы; для нее Лига чемпионов – последний шанс дотянуть до гарантированных 6 международных выступлений. Уже известен список возможных соперников киевлян, но не стоит думать о будущем. Несмотря на все проблемы в игре "Динамо", которые постоянно замечают болельщики, пора действовать прямо сейчас.

Непопадание в групповой этап любого турнира во второй раз за 5 лет – это будет уже позор. Ведь команда, которая 35 лет подряд попадает на самый высокий уровень, за который борются так много украинских команд, не может проигрывать сразу. Возмущение фанатского сообщества почти достигло предела, ведь ради еврокубков даже прервали первый тур УПЛ. Пора исправлять положение и не играть с тем, что может быть дальше. "Динамо" должно побеждать и показывать игру, иначе все эти рекорды уйдут в далекую историю.