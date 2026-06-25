Клуб из Саудовской Аравии разорвал контракт с голкипером сборной Украины по футболу

Георгий Бущан досрочно покинул саудовский "Аль-Шабаб". Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, после чего 34-летний голкипер сборной Украины получил статус свободного агента.

Видео дня

Георгий 29 января подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года, перейдя из киевского "Динамо", за которое он выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры в Украине. Вратарь зарабатывал в новом клубе около 1,53 миллиона евро.

Тогда комментируя свой переход Бущан оставил трогательное послание в Instagram, признавшись, что ему трудно покидать родной клуб, который стал для него семьёй.

Закрепиться в основном составе "Аль-Шабаба" Георгию не удалось. За время выступлений в Саудовской Аравии он провел 13 матчей, пропустил 28 мячей и ни разу не сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Сезон-2025/26 Бущан провел в аренде в житомирском "Полесье". В составе бронзового призера чемпионата Украины вратарь сыграл четыре матча в Премьер-лиге и пропустил шесть голов.

Сейчас футболист находится на предсезонном сборе в Австрии вместе с "Полесьем". По информации из клуба, житомиряне работают над подписанием полноценного долгосрочного соглашения с Бущаном, который после ухода из "Аль-Шабаба" может присоединиться к команде на правах свободного агента.

Бущан является многолетним игроком сборной Украины и ранее на протяжении нескольких сезонов выступал за "Динамо", с которым выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года в чемпионате Саудовской Аравии в поединке против "Аль-Фатеха" Бущан пропустил два мяча уже к четвёртой минуте встречи. Полный матч для украинца тоже не стал утешительным — "Аль-Шабаб" уступил со счётом 1:3

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!