"На Аляске не было никаких договоренностей": Рубио ответил на призыв России к "духу Анкориджа"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Москва не заключали никаких соглашений в ходе российско-американского саммита в Анкоридже. По его словам, там было выдвинуто лишь предложение по поводу войны в Украине.

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Об этом он заявил во время своей пресс-конференции в Бахрейне. Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп до сих пор работает над предложением о прекращении огня.

"На Аляске не было никаких договоренностей. Было только предложение, но оно так и не стало соглашением", – сказал глава Госдепа.

Что предшествовало

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал предположение, что саммит на Аляске на самом деле был задуман с целью выиграть время для усиления военной поддержки Украины. При этом он добавил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент.

Говоря об Аляске, министр отметил, что на саммите были обсуждены и согласованы параметры политико-дипломатического урегулирования. По его словам, Путин каждый раз, когда выступает на украинскую тему, подчеркивает, что Кремль "однозначно отдаёт предпочтение политико-дипломатическому урегулированию".

Лавров заявлял, что Москва готова возобновить мирные переговоры с Украиной с того места, где они были приостановлены.

"Мы готовы вести переговоры с Киевом, как мы всегда это делали", – сказал политик.

Напомним, ранее Марко Рубио признал, что Соединенные Штаты пока не достигли ощутимых результатов в переговорах между Украиной и Россией о прекращении войны. По его словам, Вашингтон готов продолжать играть посредническую роль, однако только при условии, что диалог будет продуктивным.

Как сообщал OBOZ.UA, во время слушаний в Палате представителей Рубио заявил, что США не видят военного решения войны. Там признавали, что достижение мира путем переговоров пока затрудняется нежеланием сторон идти на компромиссы, особенно со стороны России.

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