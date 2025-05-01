Голкипер сборной Украины по футболу вышел в старте и пропустил 2 гола за первые 4 минуты матча. Видео

Украинский вратарь Георгий Бущан неудачно вернулся в основной состав клуба "Аль-Шабаб" в чемпионате Саудовской Аравии. В поединке против "Аль-Фатеха" он пропустил два мяча уже к четвёртой минуте встречи.

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30-летний голкипер впервые за последние четыре тура вышел в стартовом составе, однако начало матча сложилось для него крайне неудачно. Уже на второй минуте аргентинский полузащитник Матиас Варгас открыл счёт после розыгрыша углового, протолкнув мяч в сетку с близкой дистанции.

Спустя всего две минуты "Аль-Фатех" провёл быструю атаку, которую завершил точным дальним ударом алжирский хавбек Софьян Бендебка. Бущан оказался не готов к такому развитию событий и не сумел отразить удар.

Полный матч для украинца тоже не стал утешительным — "Аль-Шабаб" уступил со счётом 1:3

Георгий Бущан 29 января подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года, покинув киевского "Динамо", за которое он выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры в Украине. Вратарь зарабатывает в новом клубе около 1,53 миллиона евро.

С 31 января успел сыграть в 9 матчах, пропустив 19 голов.

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