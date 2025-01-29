Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан продолжит карьеру в Саудовской Аравии. 30-летний футболист сборной Украины подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года.

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По данным Transfermarkt, переход обошелся саудовскому клубу в 3 миллиона евро. Бущан провел в "Динамо" всю профессиональную карьеру, пройдя путь от академии к основному составу. также выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В нынешнем сезоне голкипер провел 27 матчей во всех турнирах, а всего сыграл за "Динамо" 181 поединок.

"Аль-Шабаб" после 17 туров занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии, имея в активе 29 очков.

Комментируя свой переход Бущан оставил трогательное послание в Instagram, признавшись, что ему трудно покидать родной клуб, который стал для него семьёй. Он поблагодарил всех, кто был рядом на протяжении 16 лет, и выразил веру в команду и её будущее. Голкипер отметил, что всегда останется частью "Динамо" и будет поддерживать клуб, а также вспомнил фанатов и военных, защищающих Украину.

"Аль-Шабаб" — старейший футбольный клуб Эр-Рияда, основанный в 1947 году. Первый серьезный успех пришел к нему в 1988 году, когда команда выиграла Кубок Саудовской федерации футбола. Уже через три года "Аль-Шабаб" впервые стал чемпионом страны, положив начало своей доминации в 1990-х. В этот период клуб трижды подряд выигрывал национальное первенство (1990/91, 1991/92, 1992/93), трижды завоевывал Кубок наследного принца Саудовской Аравии и дважды становился победителем Арабского кубка чемпионов.

В XXI веке "Аль-Шабаб" продолжил успешное выступление, завоевав еще три чемпионских титула (2003/04, 2005/06, 2011/12), дважды побеждая в Саудовском кубке чемпионов и выигрывая Суперкубок Саудовской Аравии в 2014 году. На международном уровне клуб добился значительных успехов, став обладателем Кубка обладателей кубков Азии в 2001 году, а также дважды выигрывая Арабский суперкубок и Клубный кубок чемпионов Персидского залива. В Лиге чемпионов АФК его лучшим достижением остается четвертьфинал 2006 года.

Таким образом, "Аль-Шабаб" является одним из самых титулованных клубов Саудовской Аравии, стабильно борющимся за высокие места как на национальном, так и на международном уровне.

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