В миллионах евро. Названа зарплата голкипера сборной Украины по футболу, который ушел из 'Динамо'

Украинский вратарь "Аль-Шабаба" Георгий Бущан в Саудовской Аравии после перехода из киевского "Динамо" зарабатывает в новом клубе около 1,53 миллиона евро. Авторитетный портал Capology опубликовал зарплатную ведомость.

Видео дня

Контракт украинца с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года, и за всё время соглашения Бущан может заработать приблизительно 4,59 миллиона евро без учёта бонусов. Таким образом, его еженедельный доход составляет около 29,4 тысячи евро.

Важно отметить, что в Саудовской Аравии зарплаты профессиональных спортсменов не облагаются налогом, поэтому указанная сумма является "чистой" — без удержаний. Также источник подчёркивает, что данные являются оценочными и не подтверждены официально.

Георгий Бущан 29 января подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года, покинув киевского "Динамо", за которое он выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры в Украине.

Напомним, что в феврале Георгий столкнулся с проблемами в "Аль-Шабабе", так как был вынужден спасать команду в каждом матче. Из-за провалов в защите его статистика в чемпионате Саудовской Аравии выглядела неутешительно. 30-летний футболист сборной Украины еще не сыграл ни одного поединка на ноль, пропустил 10 голов в 5 встречах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!