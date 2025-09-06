Голкипера сборной Украины выгнали из клуба Саудовской Аравии и вернули в Житомир

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан за год и 9 месяцев до окончания контракта покинул саудовский "Аль-Шабаб" и официально вернулся в украинскую Премьер-лигу. 31-летний вратарь будет выступать за житомирское "Полесье" на правах аренды, сумма сделки составила 5 миллионов долларов.

Видео дня

Бущан провел в Саудовской Аравии полгода, за которые сыграл 13 матчей и пропустил 28 голов. Последний раз он выходил на поле 29 августа, когда "Аль-Шабаб" уступил "Аль-Халиджу" со счетом 1:4. Всего за саудовский клуб одессит провел 13 встреч.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае этого года в чемпионате Саудовской Аравии в поединке против "Аль-Фатеха" Бущан пропустил два мяча уже к четвёртой минуте встречи. Полный матч для украинца тоже не стал утешительным — "Аль-Шабаб" уступил со счётом 1:3

Георгий 29 января подписал контракт с "Аль-Шабабом" на два с половиной года, перейдя из киевского "Динамо", за которое он выступал на протяжении всей своей профессиональной карьеры в Украине. Вратарь зарабатывал в новом клубе около 1,53 миллиона евро.

Тогда комментируя свой переход Бущан оставил трогательное послание в Instagram, признавшись, что ему трудно покидать родной клуб, который стал для него семьёй.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!