Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Войнов возмутился условиями допуска спортсменов из России к международным соревнованиям. Защитник омского "Авангарда" пожаловался на так называемый нейтральный статус, который "везде тебя ограничивает".

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Об этом Войнов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Спортсмен, который выиграл ОИ-2018, в финале которой россияне на невероятном фарте обыграли Германию, потребовали вернуть представителям страны-агрессора флаг и гимн на международных турнирах и допустить хоккейную сборную к Олимпиаде-2026.

"Обидно за ребят, у которых сейчас прайм-тайм в карьере идет. Они обязаны были поехать на эту Олимпиаду и могли бы очень хорошо выступить. Но, к сожалению, такой возможности нет. Обидно за них. Я разделяю мнение о том, что нужно возвращаться только с флагом и гимном. Уже надоело это. Какая-то недокоманда. Приезжаешь, везде тебя ограничивают. Надеюсь, что скоро это закончится и нашу страну восстановят во всех правах", – сказал Войнов.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о том, что вместо мужской и женской сборных России на ОИ-2026 выступят французы. Эта команда обыграла Украину в отборе на Игры. На Олимпиаде соперниками "галльских петухов" в мужском турнире станут Канада, Швейцария и Чехия, а девушки сыграют с Японией, Швецией, Германией и Италией. Напомним, на ЧМ-2025 сборная Франции показала провальные результаты и вылетела из элитного дивизиона.

Как сообщал OBOZ.UA, НХЛ наложила запрет на звезду российского хоккея Александра Овечкина, чем шокировала кремлевских пропагандистов.

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