Как выглядело лицо Усика после пропущенных ударов от Дюбуа. Появилось видео из раздевалки сразу после боя

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сразу после боя с Даниэлем Дюбуа дал небольшое интервью британской прессе. Журналистка издания The Daily Mail Шарлотта Дейли побывала в раздевалке украинца и показала, как выглядит его лицо и руки после поединка.

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Было заметно, что 35 пропущенных ударов от Дюбуа нанесли не очень большой урон.

Кроме того Шарлотта поинтересовалась дальнейшими планами нашего соотечественника.

Несмотря на то, что триумф вдохновил Усика продолжать карьеру, сам он признался: сейчас для него на первом месте — семья. У Александра и его жены Екатерины четверо детей. По слухам, украинец может провести ещё лишь один бой перед завершением карьеры.

"Да, конечно. Этот день дал мне мотивацию. Но я хочу больше времени уделить семье и детям. Я не видел их три с половиной месяца. Только тренировки, тренировки, тренировки. Дети растут — а я этого не вижу. Я хочу быть рядом с ними", — рассказал Усик в интервью MailOnline.

Он также добавил, что сейчас для него важно отдохнуть: "Сейчас я хочу отдохнуть. Вернуться домой, к семье. Не знаю, что будет дальше, но сейчас мне нужен отдых".

Несмотря на безупречный рекорд и очередной блестящий бой, Усик скромно отказался называть себя лучшим боксёром современности: "Я не знаю. Для меня на первом месте — Иисус Христос. Когда начинаешь ставить себя выше других, Бог сразу напоминает: "Эй, полегче!" Так что нет, я не лучший из лучших".

Тем не менее, украинец отметил, что доволен своим нынешним положением:"Я очень рад тому, чего достиг в карьере. Но продолжаю тренироваться и становиться лучше. Это просто мой путь".

Также Усик выразил уважение к Дюбуа, несмотря на уверенную победу, и считает, что у британца есть будущее в супертяжёлом весе:

"Почему нет? Конечно! Ему всего 27 лет — это молодой возраст. Если он продолжит тренироваться, думаю, он ещё сможет завоевать чемпионский пояс".

Усик признался, что особенно ценит возможность разделить успех с семьёй:

"Это особенное чувство. Мы вместе, тепло. Дочь перед боем позвонила и сказала: "Папа, я молюсь за тебя. Думаю, ты победишь". Я ответил: "Посмотрим". А потом она увидела нас по телевизору и сказала: "Папа, ты был великолепен!"" — улыбнулся боксер.

Усик добавил, что показывает детям свои чемпионские пояса, а его дочь даже сняла видео для Instagram.

Несмотря на свои успехи, 38-летний Усик остаётся скромным и самокритичным. После боя он опустил руку в синее ведро, объяснив, что это "как профилактика".

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 19 июля, в Лондоне Александр Усик (24-0, 15 КО) победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Поединок завершился в 5-м раунде после брутального нокаута.

На пресс-конференции после боя Александр сделал неожиданное признание о победном ударе.

Эти слова спровоцировали настоящую агонию у российских ура-патриотов. Многие заявили, что эта победа принадлежит России.

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