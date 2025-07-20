'Есть русский народ, часть которого – украинцы'. Заявление Усика подорвало 'пятую точку' ура-патриотов в России

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик вызвал истерику в российском сегменте интернета. Его рассказ о нокаутирующем ударе с украинским именем оказался для многих россиян настоящим триггером.

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После уверенной победы над Даниэлем Дюбуа украинец Александр Усик поделился деталями финальной комбинации, завершившей бой досрочно. По его словам, размашистый нокаутирующий удар назывался "Иван".

Это заявление вызвало настоящее бурление у российских "патриотов" в соцсетях. В комментариях началась массированная атака: пользователи пытались доказать, что имя "Иван" не украинское, а якобы исконно русское.

Кто-то полез в этимологию, утверждая, что это имя "древнеиудейское", другие пошли дальше и вообще объявили, что украинского народа якобы не существует.

"Украинских имен в чистом виде, не адаптированных, естественно, не может существовать, как, собственно, и "украинского народа"", – написал один из комментаторов, добавив, что "есть только русский народ, частью которого были люди с территории Украины".

Кто-то из россиян назвал Усика "агентом западного прозелитизма", намекнув, что боксер "отрекся от своего настоящего происхождения". Другие обвинили его в том, что он якобы "предал братство" ради "панночки и латов", не забыв упомянуть Гоголя и сравнить Усика с литературным Андрием, предавшим своих.

Некоторые дошли до конспирологических версий: мол, Усик произносит такие вещи только потому, что его родня "в заложниках у СБУ".

При этом на фоне истеричной реакции, часть пользователей, напротив, откровенно насмехалась над российскими комментаторами.

"Саша красавчик, конечно. И здесь уделал, вижу зарево из полыхающих пятых точек", – написал один из украинских болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (24-0, 15 КО) победил в реванше 27-летнего обладателя титула IBF Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) и второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом все. 12-раундовый бой на лондонском стадионе "Уэмбли" завершился в пятом раунде нокаутом.

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