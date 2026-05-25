В Чернобыльской зоне обнаружили пополнение в семьях самой большой птицы Европы. Подробности и фото

В Чернобыльской зоне с помощью дрона зафиксировали пополнение в семьях орлана-белохвоста. Это один из крупнейших и величайших хищных птиц Европы.

Видео дня

Размах его крыльев достигает 2,5 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Что известно

"Специалисты Чернобыльского заповедника с помощью дрона провели обследование гнезд одной из крупнейших и величайших хищных птиц Европы – орлана-белохвоста", – говорится в сообщении.

Как отметили специалисты Заповедника, вблизи острова Домантов в гнезде обнаружили птенца в возрасте около 25 дней. Малыш уже уверенно держится в гнезде и активно растет под наблюдением родителей. Еще одну важную находку зафиксировали вблизи села Оташев – в гнезде находился птенец в возрасте около одной недели и еще одно яйцо.

Дополнительно специалисты обследовали гнезда в ольшаннике возле села Куповатое – там тоже растет птенец возрастом около месяца. Проверено и гнездо возле села Лелив: в прошлом году оно оставалось пустым из-за работ по установке ЛЭМ. В этом году гнездования там также не произошло, однако в соседнем гнезде орланов уже заметно присутствие птенцов.

"В этом году орланы начали гнездование значительно позже, чем обычно. Вероятной причиной стали суровая зима и затяжная холодная весна, которые повлияли на сроки размножения", – добавили в пресс-службе.

Орлан-белохвост – птица отряда соколообразных семейства ястребиных. Называют его также орел-серохвост, или серохвост. Один из крупнейших представителей хищных птиц Евразии – размах его крыльев достигает 2,5 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне специалистам удалось зафиксировать охоту краснокнижной птицы – малого подорлика. Он с неба в траве заметил маленького грызуна и мастерски схватил его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!