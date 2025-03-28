'Издевательство': легенда сборной Украины разнес команду и Реброва за разгром от Бельгии

Легендарный украинский нападающий Иван Гецко раскритиковал национальную сборную за поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций. Автор первого гола в истории "сине-желтых" подчеркнул, что у него есть претензии как к футболистам, так и к тренерскому штабу Сергея Реброва.

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Об это Гецко заявил в интервью изданию "Экспресс". По словам обладателя Кубка Украины в составе одесского "Черноморца", в ответном поединке в Генке наша команда была просто унижена, ведь не только разгромно проиграла, но и не смогла практически ничего продемонстрировать в атаке.

"Это было футбольное издевательство. Шокирует не то, что наши проиграли, а то, как они играли. За два тайма "сине-желтые" смогли нанести лишь один удар в створ ворот. И это в решающем поединке, когда на кону – путевка в элитный дивизион! Есть немало претензий как к игрокам, так и к тренерскому штабу. Не понимаю, почему Ребров сделал так много замен", – сказал Гецко.

23 марта сборная Украины потерпела разгромное поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций и не сумела выйти в дивизион А турнира. После игры Ребров попал под жесткую критику Виктора Леоненко. Также наставник "сине-желтых" не согласился с главной претензией по игре с бельгийцами.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которой не удалось удержать преимущество после домашней победы. А болельщики набросились с новым хейтом на тренера сборной.

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