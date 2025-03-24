'Тебе конец': Леоненко разнес Реброва после фиаско сборной Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко раскритиковал тренера сборной Украины Сергея Реброва после поражения команды от Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций. Именно наставника "сине-желтых" экс-нападающий назвал главным виновником фиаско в Генке.

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Такое категоричное мнение Леоненко выразил в интервью порталу sport-express.ua. По словам эксперта, Ребров не только не угадал со стартовым составом на поединок и слишком сильно затянул с заменами, но и выбрал абсолютно неверную тактику на матч после победы в первой встрече.

"Ребров во втором матче забыл футбольное правило: если играть на ничью, то всегда проигрываешь. Футбольный закон его наказал за трусость. Когда выбираешь на матч такую тактику, то показываешь, что тебе конец. Дело даже не в тактике, а в игре. Мы не создаем моменты, они у нас получаются случайно. Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше. Мы с первых минут отдали инициативу Бельгии, даже в контратаки не выбегали и показали, что ничего не умеем", – сказал Леоненко.

Напомним, украинцы проиграли бельгийцам на выезде с разгромным счетом и не смогли выйти в дивизион А Лиги наций по итогам двухматчевого противостояния. Тренер "сине-желтых" Сергей Ребров не согласился с главной претензией к его команде.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которой не удалось удержать преимущество после домашней победы.

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