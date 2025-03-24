'Не было установки': Ребров отреагировал на претензию после поражения Украины от Бельгии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не согласился с мнением о том, что его команда вышла на ответный матч плей-офф Лиги наций с Бельгией лишь с целью отстоять результат первой игры. По словам наставника "сине-желтых", нашим футболистам было крайне тяжело создавать голевые моменты из-за беспрецедентное давление соперника.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции после игры в Генке, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Специалист добавил, что в перерыве поединка говорил игрокам о необходимости быть более активными впереди, однако бельгийцы оказались значительно агрессивными, чем это было в первой игре.

"Мы были под давлением. Не было установки, что мы не должны играть вперед и атаковать. Напротив, мы говорили, что должны использовать опыт второго тайма в Мурсии, когда мы проводили хорошие атаки и забили три мяча. Но сегодня сборная Бельгии не дала нам шансов на столь быстрые атаки. Я сказал игрокам в раздевалке, что мы не можем обороняться 90 минут. Поэтому важно было выходить в атаки. Но мы были под давлением и не имели такой возможности", – сказал Ребров.

Напомним, украинцы проиграли бельгийцам на выезде с разгромным счетом и не смогли выйти в дивизион А Лиги наций по итогам двухматчевого противостояния.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которые не удалось удержать преимущество после домашней победы.

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