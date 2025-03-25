'Тебе не место в сборной! На выход!' Новый поступок Реброва вызвал шквал гнева у украинцев

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров попал под шквал критики со стороны болельщиков после поражения команды от Бельгии в плей-офф Лиги наций. Поклонники "сине-желтых" потребовали от наставника уйти в отставку, назвав его главным виновным фиаско в Генке, где наши футболисты разгромно проиграли.

Видео дня

Все это вынудило Реброва закрыть комментарии в последних постах своей страницы в социальной сети Instagram. Однако это решение вызвало еще больший гнев со стороны украинских поклонников футбола, которые под открытыми фотографиями тренера обвинили его в трусости.

"Закрыть комментарии, чтобы избежать критики? Это мощно", "Игры нет. Вообще. Отбора нет, атаки нет. Ничего не имеет", "Физрук не может дать пощечину в раздевалке элементарно. Он не показатель для "золотой молодежи", "Покинь сборную, тактик!", "Чего закрыл комменты? Потому что это уже никуда не годится", "Верните полученные 1,25 млн долларов в бюджет страны! Армии нужнее", "Тебе не место в сборной!", "На выход, закрыть комментарии и делать вид, что ничего не произошло, мощно!" – пишут в комментариях.

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций и не сумела выйти в дивизион А турнира. После игры Ребров попал под жесткую критику Виктора Леоненко. Также наставник "сине-желтых" не согласился с главной претензией по игре с бельгийцами.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которой не удалось удержать преимущество после домашней победы

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!