16 минут полета в пропасть. Почему Украина снова повторила старую ошибку: тактический обзор матча с Бельгией

Во втором матче плей-офф сборная Украины уступила Бельгии 3:0. Неплохой в начале матч стал катастрофой во втором тайме всего за 16 минут. OBOZ.UA разбирался в проблемах первой команды и почему она снова повторяет старые провалы.

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Стартовые составы

Бельгия: Селс, Дебаст, Фас, Менье, Кастань, Раскин, де Брюйне, Троссар, Ванакен, Доку, Лукаку

Украина: Лунин, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк, Судаков, Ванат

Первый тайм. Украинская супероборона

Столь сильного давления от Бельгии не было на протяжении всего первого матча поединка. Украина проводила этот период в защите, ожидаясь закрываясь автобусом. В лучшем случае мы садились в 7 защитников, но преимущественно защищались в 9 футболистов. Впереди оставался только Ванат. Понравилась гибкость команды, несмотря на столь низкую стартовую позицию: кто-то (чаще Ярмолюк) самостоятельно вырывался на оперативное пространство, чтобы отвести дьяволов как можно дальше от наших ворот. Несвоевременное падение Забарного привело к фолу против де Брюйне и желтой в центрбека – почти весь матч желто-синие играли с горчичником у наиболее важного футболиста обороны.

Соперники понимали, что им нужен разгром на домашнем поле. Перед матчем де Брюйне сказал, что бельгийцам проще играть против равных в Дивизионе В и от понижения ничего страшного не произойдет. Но с первых минут команда Гарсии загнала украинцев в глухую защиту и пыталась найти любую щель для удара или передачи на Доку. Именно он, а не Лукаку, был главным адресатом: связка, наработанная в "Сити", стала основной в развитии атак и для этого матча.

Ожидаемо, Ребров строил все через контратаки. О важности игры вторым номером говорили отсутствие в старте Цыганкова, Яремчука и Шапаренко, а также вынужденно-посадочная позиция Зинченко позади справа. Без скоростного Мудрика полагались на прорывы Ярмолюка и Судакова. Их задача была оттянуть на себя максимальное количество соперников и выводить Ваната на оперативное пространство. Наша команда пыталась найти свой путь на ворота Куртуа с выносов и прострелов между линиями. За 45 минут этого ни разу не удалось сделать качественно, но сами попытки были очень акцентированы. Многие работы снова было у Лунина, прежде всего, в управлении защитой. Сам голкипер изредка касался мяча за первый тайм - все из-за умелого координирования собственных и чужих действий.

За первую половину матча Украина не создала ни одного острого момента. Но так же не дала бельгийцам возможности для опасных ударов – был лишь 1 удар в створ, но с ним Лунин справился. Несмотря на значительное статистическое преимущество со стороны бельгийцев и инициативность все 45 минут, красные дьяволы не превратили все это в голы. Не стали результативными даже стандарты, главная сила Бельгии. После перерыва нас ожидал еще более ответственный отрезок матча – последние 45 минут для защиты своего триумфа.

Второй тайм. 16 минут для полета в пропасть

Из раздевалки команды вышли на тот же футбол, что и раньше, но немного отдохнув. Больше всего впереди пытался создать Зинченко, хоть и сидел на собственной карточке и каждым импульсивным движением ставил под угрозу оборонные действия. Украина продолжила играть от соперника, опираясь на плохие удары бельгийцев и их каблуки в последней трети. Как выяснится позже, продолжение этой линии стало катастрофой.

К 60-й минуте тепловая карта сборной Украины полностью уместилась в нашей штрафной. Мы проводили настолько много времени у собственных ворот, что Лунин был лидером по количеству касаний. Одно время давление работало идентично: не только нас прижимали, но и мы не позволяли свободно играть дьяволам. На тот момент в их действиях было заметно больше брака, а удары или передачи все чаще шли мимо цели. До момента пока не произошли ключевые замены.

Особая роль была у де Брюйне: если в первом матче его больше игнорировали, то в этом матче снова капитан бельгийцев показывал свои праймовые умения. Скрытые передачи низом, неожиданные передачи через все поле и разрезные ремни на Лукаке были фирменным жестом каждые 5 минут. Один из лучших случаев был тогда, когда форвард только на мгновение опоздал на замыкание с углового. А дальше едва ли не первым прикосновением де Кейпер выводит Доку между защитниками и тот четко бьет в угол. Уже через несколько минут Лукаку на классе кладет гол в падении – 2:0 и нам становится очень сложно. А дальше 3:0 и все украинские мечты разбиваются.

Только после этого Украина наконец проснулась – поздно. Инициативность 90 минут была у Бельгии. Умноженная на мастерство и безумное желание, она принесла свои плоды всего за 16 минут. Тотальная оборона утомила команду, которая согласилась играть без мяча, но видела чужие ворота на расстоянии метров 50-ти. Старая как мир проблема тренерского штаба, видимо, передается в главном кабинете коуча - реагировать на критические ситуации тогда, когда уже пылает все вокруг. Случилось так, как было с нами в первом матче – кураж нес бельгийцев вперед так же, как желто-синих в Испании 20-го числа. И они добились своего.

3:0 – Украина пролетает мимо элитного дивизиона Лиги наций. Вывод такой, что это даже лучше, потому что желто-синие не встретятся с гораздо более сильными командами и не будут страдать от разгромов. Но не будут ли страдать фанаты при просмотре очередной игры, где команда снова отдает один тайм и потом ничего с этим не может поделать?